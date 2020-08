Vinculan a proceso a "El Marro", ahora sí, por huachicoleo

Juez federal vinculó a proceso a José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", por delincuencia organizada para robo de hidrocarburos.



Este miércoles, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano concedió a la Fiscalía General de la República (FGR) dos meses para que realice su investigación complementaria contra "El Marro" quien permanecerá sujeto a prisión preventiva de oficio en el penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya.



El término para la investigación complementaria concluye el 7 de octubre próximo.

Yépez Ortiz está identificado como uno de los principales generadores de violencia en el estado de Guanajuato.



De acuerdo con las investigaciones el Cártel de Santa Rosa de Lima, al mando del Marro, extraía hasta 1.5 millones de litros al mes por cada toma clandestina que abría en el estado de Guanajuato.



Yépez Ortiz buscó diversificar el negocio del cártel al gas LP aprovechando que no había tanta seguridad y contactó a un especialista para ordeñar ductos.



Para operar, “El Marro” formó una red Ciudadana de protección que provocaba disturbios o realizaba retenes en puntos estratégicos para que las autoridades federales no llegaran a las zonas que controlaba el cártel.



Por cada acto, el cártel pagaba 2 mil 500 pesos a cada persona y una dotación de combustible robado.



Luego de que el juez tuvo por suficientes los datos de prueba aportados por la FGR, resolvió vincularlo a proceso.



Este es el segundo proceso por el que “El Marro” está vinculado pues en el fuero de Guanajuato un juez local autorizó a la fiscalía estatal investigarlo por secuestro agravado.



El pasado 2 de agosto “El Marro” fue localizado al interior de un domicilio en el domicilio de Juventino Rosas donde también fue rescatada una supuesta víctima de secuestro.



Por estos hechos, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía local detuvieron a Yépez Ortiz y ocho personas más.



“El Marro” y los detenidos fueron puestos a disposición del juez de control y señalados por secuestro agravado y tentativa de homicidio, sin embargo, la Fiscalía de Guanajuato no ha precisado si Yépez Ortiz ya fue vinculado a proceso por el segundo de estos delitos.