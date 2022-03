Vinculan a proceso a Sandra "N", alcaldesa de Cuauhtémoc de la CDMX

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra "N", suspendida de sus funciones, fue vinculada a proceso por una Jueza por los delitos de robo agravado en pandilla, abuso de autoridad y discriminación contra dos policías. Mantiene la medida cautelar de suspensión del cargo.También se vinculó a proceso por los delitos de robo agravado en pandilla y abuso de autoridad a otros tres funcionarios: Yéssica "N" , directora de Mercado y Vía Pública; José Francisco "N" , director de Seguridad Ciudadana y Marlon "N", encargado de imagen de la demarcación.La jueza determinó el plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.Asimismo, impuso las medidas cautelares de prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares donde se encuentren las víctimas; prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas; suspensión temporal del ejercicio del cargo; no salir del país sin autorización y presentación periódica bimestral ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares.Cabe destacar que el pasado 14 de marzo, Sandra "N" fue suspendida temporalmente del cargo de Alcaldesa de Cuauhtémoc.En ese entonces, Sandra "N" argumentó que las medidas en su contra fueron sin haber visto los videos que su defensa presentó ante la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en los cuales aseguró que se demostraba su inocencia.Señaló que en esos videos se ve que los oficiales que presentaron denuncias en su contra “estuvieron en la Alcaldía 36 minutos y en su oficina 15 minutos”, contrario a las declaraciones iniciales de las víctimas, quienes habrían asegurado que pasaron una hora en las inmediaciones, privados de su libertad.Pese a no tener facultades, dado que fue suspendida en sus funciones por una jueza, Sandra "N" presentó este martes un oficio al Congreso local, para pedir una licencia de 15 días, como lo establece la Constitución capitalina y la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.En el documento, de dos cuartillas, asentó que su petición está fundamentada en el artículo 53, apartado A, numerales 1 y 8, de la Constitución Política capitalina, con relación al artículo 65 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad.“Vengo a comunicar a esta soberanía, que la suscrita me ausentaré de mi encargo como Alcaldesa de Cuauhtémoc en un periodo no mayor de 15 días, mismos que correrán a partir de la fecha de suscripción de este documento”, estableció en el oficio que llegó alrededor de las 18:00 horas de este miércoles, previo a la Conferencia Legislativa, a fin de que fuera anexado al orden del día de la sesión ordinaria de este jueves.