Violación sistemática a Derechos Humanos, advierten activistas de la zona norte

Autoridades civiles, pero sobre todo elementos de corporaciones municipales y de la Fuerza Civil, incurren de manera sistemática en violación a los derechos humanos, ante lo cual se han creado comités de defensa en varios municipios de la zona norte.Así lo dio a conocer el activista Ricardo García del Ángel, coordinador regional de la Asociación Civil Consorcio en Defensa de los Derechos Humanos, tras apuntar que la mayoría de los casos son solamente expuestos en redes sociales, pues los agraviados temen represalias si interponen denuncias, o no tienen confianza en las instituciones de procuración de justicia, apuntó.Ante ello, abundó, el organismo no gubernamental que representa ha integrado y conformará más comités municipales para la defensa de los Derechos Humanos, vulnerados con acciones como detenciones arbitrarias, intentos de extorsión y otros actos de molestia en retenes ilegales bajo argumento de “revisiones de rutina”.“En cuestión de violación de derechos humanos tenemos muchos problemas con policías municipales y Fuerza Civil; hay casos muy graves que han sucedido en la zona norte de Veracruz. La gente ya no puede salir libremente; antes se les tenía temor a los ladrones y ahora es a los policías”, expuso.García del Ángel mencionó que se pondrá a disposición de la ciudadanía un departamento jurídico, del cual en breve se informará teléfono y ubicación en este puerto, una vez que se instale debidamente el comité municipal que también representa.