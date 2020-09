Violan derechos de mujeres transexuales detenidas en Xalapa, acusan

El presidente de la Coalición Estatal LGBTTTI+, Benjamín Callejas Hernández, denunció abusos en las detenciones de mujeres transexuales que laboran en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa.



Reportó que al menos tres han sido llevadas al cuartel de San José por elementos de la Policía Estatal en los últimos 6 meses.



“Hemos tenido el reporte que de momento las detienen, les quitan sus teléfonos, las tienen incomunicadas, las llevan al cuartel de San José, hasta por una noche y cuando hemos ido a rastrear, nos han negado la información y nos dicen que no están detenidas, hasta el otro día que ellas nos confirman que sí estuvieron detenidas en el Cuartel".



Ante dicha situación, responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de cualquier tipo de agresión, desaparición, acoso o violencia en contra de las sexoservidoras.



"Hacemos responsable a la institución por cualquier tipo de violencia, desaparición forzada, secuestro al exponer todas las problemáticas. No puede haber mayor vínculo si algo les llegara a pasar que la misma institución, porque ya hemos hecho las quejas, todo lo correspondiente y no nos gustaría que el día de mañana alguna de ellas fuera violentada o desaparecida por la policía".



Respecto a los uniformados que extorsionan y acosan a las chicas transexuales de Lázaro Cárdenas, indicó que se tiene registrado el número de algunas patrullas, la 356, 357, 017, 016 y 3565.