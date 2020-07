Violencia contra la mujer sigue por fallas en estrategias del Gobierno, reconoce IMMX

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, aseguró que no es posible combatir la violencia hacia las mujeres cuando se asume como violencia general, problema que impera desde hace varios sexenios.



"¿Qué está fallando? Está fallando que no se ve una estrategia que necesita acciones específicas, apartes y muy concretas. Lo que ha pasado en muchos sexenios, es que se asume la violencia contra las mujeres como violencia general y es muy diferente".



Comentó que es imposible atacar estas dos formas de violencia de la misma manera y por lo tanto, será difícil erradicar los feminicidios



"Para eso hay muchas personas expertas en el Estado y yo creo el seguir mirando la violencia contra las mujeres como parte general de la problemática, es seguir negando que existe el problema y sobre todo, seguir privilegiando el desdén sobre la información de lo que tendríamos que estar haciendo para acabar con esta problemática".



Aunque dijo que, en Xalapa existen varias iniciativas, programas y un refugio para las mujeres víctimas de violencia, es necesario que se trabaje de igual forma en toda la entidad.



"Necesitamos hacer cosas similares en todos los municipios, porque de otra manera, vamos a seguir teniendo estos problemas. Si no hay una estrategia dirigida a la violencia de género que trabaje la violencia de género fuera de todo lo demás, podríamos estar hablando de erradicación; para eso tendrían que ser las alertas pero no se está trabajando de esa manera", concluyó.