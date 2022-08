Violencia en región centro “no es grave”; se actúa ante asaltos en carreteras

A pesar de los casos recientes de homicidios, feminicidios, asaltos y robos al transporte en municipios de la zona centro de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que los índices no mienten y la situación delictiva en la región va a la baja."Yo les pido que no mientan. La situación no es grave y las estadísticas dicen lo contrario", dijo ante los cuestionamientos de reporteros previo a una reunión con alcaldes y empresarios de la zona de Mendoza.Aseguró que la Guardia Nacional en esta zona ha hecho un buen trabajo, dando resultados en combatir delitos.Además, aseguró que han actuado ante los múltiples asaltos a particulares y transportistas en autopistas y carreteras, así como en los casos documentados de rapiña al transporte público federal."Hemos actuado contra las bandas que han estado operando en esta región, hemos coordinado los trabajos con Puebla. Antes esto no existía, no había una mesa en la que pudiéramos coincidir el Gobernador de Puebla con Guardia Nacional, que antes era Policía Federal.“Y en los accidentes, si van a culpar a la Guardia Nacional por un accidente, no. Recuerden que no hay que mentir, recuerden que la carga está asegurada (ante la rapiña). Voy a tener una reunión con empresarios y (hasta ahora) ninguno me ha tocado ese tema”.Por todo esto, el mandatario pidió a los periodistas “no mentir”, reiterando que el delito que ha registrado un aumento son las extorsiones.“Yo les pido que no hay que mentir. El problema es la extorsión y ya tenemos carpeta contra quienes están extorsionando. Recuerden que la carga de los transportistas está asegurada está asegurada no hay que mentir", dijo el Gobernador.Asimismo, ante la insistencia de los cuestionamientos por asaltos y robos de mercancía en autopistas y carreteras de la zona centro y el que haya elementos preventivos que señalan están impedidos a disparar en estos casos García Jiménez señaló:"Bueno, ¿entonces quieres que disparen? Está asegurada la carga".Luego se retiró para atender la reunión que sostuvo en el Palacio Municipal de Ciudad Mendoza.