Violencia familiar, el delito que más se comete en Coatzacoalcos

El delito de violencia familiar sigue siendo el de mayor índice en Coatzacoalcos, comparado con homicidios, robos y secuestros, confirmó el director de la Policía Municipal, Víctor Osorio Soler.



Pese a que esta semana el Observatorio Ciudadano confirmó que hubo 7 robos a negocios y 6 a transeúntes en todo el mes de mayo, Osorio Soler reveló que no se compara con los 5 o 6 casos de violencia familiar que los uniformados atienden por semana.



"Los homicidios en la ciudad de Coatzacoalcos no han incrementado, quizá en la región, en la ciudad se han mantenido. Hemos disminuido la incidencia delictiva, pero no hemos podido palear los números de violencia familiar que es lo que siempre nos aqueja, ahí tenemos que trabajar además de la cuestión preventiva, la educativa con respecto a proximidad y la vamos a iniciar tras concluir la veda electoral", dijo.



Mencionó que de las más de 20 llamadas de auxilio mensuales que reciben, el tipo de violencia familiar varía ya sea física, verbal, psicológica, económica, entre otras.



En este sentido, dijo que la Policía Municipal espera poder abarcar más zonas de la ciudad tras la salida de la Policía Naval y haber quedado bajo el mando de la Policía Estatal.



"Ahora estamos haciendo una redistribución en la ciudad bajo el mando de la Policía Estatal y se toman más espacios que han ido dejando los Policías Navales. Estrategias de segmentación y sectorización.



Estamos coordinados y bajo el mando de la SSP", sostuvo.