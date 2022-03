Violencia obstétrica y educación sexual están pendientes: Activista

Para la defensora de derechos de las mujeres, Amanda Ramos, los gobiernos tienen una cuenta pendiente para con los mujeres en el tema de justicia reproductiva, pues ésta no sólo radica en la aprobación de la interrupción del embarazo."Otra de las aristas pendientes es la justicia reproductiva, en ese sentido el tema de la violencia obstétrica, el tema de la educación sexual son pendientes fuertes. De igual forma, la prevención y erradicación de la violencia contra ellas como pueden ser las desapariciones de mujeres. Hace falta trabajar en la prevención, porque gran porcentaje de situaciones de la violencia que viven las mujeres están normalizadas".Añadió que también es importante subrayar el logro en el Estado para que las mujeres decidan sobre sus cuerpos. "La despenalización hasta determinado número de semanas para la interrupción legal del embarazo es un logro muy importante"."De las distintas luchas de las mujeres estamos orgullosas porque posibilitan la autonomía, al menos en el papel, para el disfrute, digamos de nuestra sexualidad plena y libre y le da lugar a la maternidad que tiene que ser libre y deseada".La activista indicó que hace falta materializar la Ley y volverla operativa, además que sea accesible para la mayoría de las mujeres. "Y decidir si quieren o no ser madres, para ello falta educación sexual para la paz, para la no violencia, para el respeto a los derechos de las mujeres. Hace falta mucha sensibilización, formación y cambios culturales fuertes, para ejercer las mujeres libremente nuestros derechos".