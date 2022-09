Violencia psicológica, la que más sufren mujeres indígenas de Veracruz

La representante de la asociación civil "Kalli Luz Marina", María López de la Rica, afirmó que debido al trabajo que han hecho desde hace años con mujeres indígenas saben que la violencia que ellas enfrentan con frecuencia es la física y psicológica, sin dejar atrás la económica."La que más se da y menos se ve es la psicológica, que se hace como con guante blanco dejando heridas en el corazón, espíritu y alma de la mujer y huellas difíciles de borrar y superar".Añadió que la económica es otra, y es que por costumbre no sólo en Zongolica sino de manera general se le da el rol reproductivo y a los varones productivo."El primero tiene mucho trabajo pero no sé remunera, no tiene un precio, entonces quien sale al trabajo que es el productivo que es el hombre y por ello tiene dinero y cuando la mujer pide le dan pero con violencia".Y entonces lo que se busca es que las mujeres se empoderen y entonces tengan sus propios recursos económicos."Empoderarse no significa que tiene que generar conflicto ni división, sino tener la capacidad de tomar sus decisiones y si ahora necesito salir para la familia o personal, entonces tengo mi dinero y salgo y ya no esperan al marido para que les dé si quiere".López de la Rica, enfatizó que la violencia física en algunos casos no es tan evidente, porque hombres astutos las golpean donde no se ve, no lo hacen en el rostro porque se vería a simple vista.