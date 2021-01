Violencia rebasa a autoridades de Astacinga; población contempla autodefensas

Con cartulinas en mano, habitantes de Astacinga demandaron a las autoridades mayor presencia policiaca en el municipio para garantizar la seguridad de la población ante recientes hechos de inseguridad, advirtiendo que de no haber respuesta están dispuestos a conformarse como autodefensas.La mañana de este lunes, en un diálogo que tuvieron con el alcalde Antonio Ramírez Itehua, estuvieron presentes representantes del Gobierno del Estado, quienes se comprometieron a que se tendrá presencia permanente de la Secretaría de Seguridad Pública.Los pobladores indicaron que su intención era sostener un diálogo con el edil para hacerle saber que están dispuestos a conformar un frente de defensa luego del asesinato de 4 integrantes de la familia Tzompaxtle Tecpile y otros hechos de violencia que se han registrado en la Sierra de Zongolica.Señalaron que los delincuentes están atacando no sólo a gente inocente sino a niños, por lo que se tiene que ver la forma de parar esto.Asimismo, reprocharon que luego del atentado que sufrió el propio Alcalde , se tuvo vigilancia de la Policía Estatal por un tiempo pero posteriormente se fueron y regresaron los crímenes, por lo que ahora piden la presencia de la Guardia Nacional.Aclararon que no están en contra de la ley e incluso están dispuestos a colaborar pero si no ven respuesta, están decididos a conformarse como autodefensas.Además, se dijeron dispuestos a aceptar policías foráneos pues ya los municipales se vieron rebasados.