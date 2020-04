Violencia y feminicidios no bajan en México ni por pandemia: Sánchez Córdero

Un mes después de haber iniciado la Jornada Nacional de Sana Distancia contra el Coronavirus (COVID-19), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que la violencia en México no ha disminuido y atribuyó este hecho a los ajustes de cuenta que perpetran grupos criminales.



Además, aunque esta mañana Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, presumió una disminución en los casos de feminicidio, Sánchez Cordero dijo que la cantidad de asesinatos de mujeres por razón de género sigue siendo prácticamente la misma que en meses anteriores.



"Desgraciadamente, la violencia o el ajuste de cuentas en grupos de la delincuencia organizada no ha bajado, hoy tuvimos una a cifra menor de 56 homicidios pero el día de antier tuvimos 100, entonces efectivamente no ha disminuido el tema de la violencia", señaló la secretaria.



"De los feminicidios, puedo decir que, básicamente, tenemos las mismas cifras que antes de la pandemia, prácticamente las mismas, sin embargo, con esta pandemia hemos estado con mucho mayor atención (...), tienen razón que muy muy poco a disminuido el número de feminicidios".



La Secretaria se expresó de esta manera en una videoconferencia con medios de comunicación esta mañana.



La responsable de la política interior dijo en el encuentro que aunque aún no tienen cifras oficiales sobre el aumento en la violencia durante la pandemia, desde la Secretaría de Gobernación sí estiman que la violencia familiar ha crecido porque la cuarentena ha obligado a las mujeres víctimas a pasar más tiempo con sus agresores.



La ministra en retiro recordó que para prevenir casos de violencia contra la mujer, han puesto a disposición las llamadas de emergencia del 911, además de que existen refugios y centros de atención para víctimas.