Viruela del mono llega a América: confirman primer caso en EU; 13 sospechosos en Canadá

Estados Unidos confirmó este miércoles su primer contagio humano de la viruela del mono, mientras que Canadá investiga 13 casos sospechosos.El Departamento de Salud Pública de Massachusetts anunció en una declaración la confirmación de contagio de viruela del mono (o viruela símica) en un hombre que recientemente viajó a Canadá.“Dado que hemos visto casos confirmados en Portugal, casos sospechosos en España, estamos viendo una expansión a nivel global… Y dados los muchos viajes entre Estados Unidos y Europa, creo que veremos casos en Estados Unidos”, había adelantado Jennifer McQuiston, subdirectora de la división de patógenos de altas consecuencias de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.Los CDC están investigando todos los posibles contactos del paciente.En Canadá, el reporte es de 13 casos sospechosos, todos ellos en Montreal, de acuerdo con información proporcionada por Radio Canada.Hasta ahora, se han confirmado nueve casos en Reino Unido; 14 en Portugal; uno en Estados Unidos. Hay otros seis casos sospechosos en Portugal, 23 en España y los 13 de Canadá.Los médicos subrayan que esta enfermedad rara es poco contagiosa entre humanos, no tiene tratamiento y generalmente se cura sola.Las autoridades de Portugal y España activaron una alerta sanitaria nacional, ante el registro de los primeros casos de esta rara enfermedad.La Dirección General de Salud (DGS) lusa ha puesto sobre aviso a los profesionales de salud para “identificar eventuales casos sospechosos y notificarlos”.Asimismo, ha resaltado que deben buscar consejo médico aquellas personas que presenten lesiones ulcerativas, erupción cutánea, ganglios palpables, posiblemente acompañados de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular y cansancio.Ante casos sospechosos, los afectados deben “abstenerse de contactos físicos directos”.La viruela de mono del género Ortopoxvirus es una enfermedad rara transmisible a través del contacto con animales o en contacto próximo con personas infectadas o materiales contaminados.Sus síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. También pueden aparecer erupciones cutáneas, especialmente en la cara y expandirse a otras partes del cuerpo. La erupción cambia y pasa por diferentes etapas antes de finalmente formar una costra, que luego se cae.El periodo de incubación es de siete a 14 días, aunque en algunos casos se extiende a 21.Se cree que puede transmitirse a través de la saliva, excreciones respiratorias, exudado de la lesión o el material de la costra. Las heces, al contener excreción viral, también representan un peligro.De acuerdo con la información disponible, los roedores son el reservorio natural del virus, que puede infectar ardillas, ratas, ratones, monos, perritos de las praderas y a los humanos.En los últimos años, África ha registrado un resurgimiento de la viruela del simio, que tiene una letalidad de entre 4 y 22 por ciento.Actualmente no hay un tratamiento específico disponible para combatir la viruela del simio. La vacuna de la viruela es 85 por ciento eficaz para prevenir la viruela del simio pero al haberse erradicado la enfermedad, ya no se produce.