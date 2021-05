Visita Natalia Lafourcade Centro de Documentación del Son Jarocho en Jáltipan

La jarocha Natalia Lafourcade visitó este lunes el Centro de Documentación del Son Jarocho, ubicado en el municipio de Jáltipan de Morelos, al sur de Veracruz, mismo que se encuentra en reconstrucción.



La cantautora es parte de un grupo de artistas que junto a la asociación civil "Nido Social", han sumado esfuerzos para rescatar el espacio que en el sismo del 2017 sufrió severos daños en su estructura.



Este lugar, dedicado a la preservación y difusión de la historia y riqueza cultural del Son Jarocho, se reconstruye con una inversión de 3 millones de pesos y con un nuevo diseño y estructura que están hechas bajo cimientos fuertes para que pueda resistir cualquier evento natural, según lo declarado por la cantante.



La también ganadora del Grammy Latino, estuvo acompañada de Ricardo Perry, músico y representante de “Los Cojolites”.



“Se siente muy bonito estar aquí de verdad, nosotros no habíamos podido venir por la cuestión de la pandemia y porque no encontrábamos la manera de decir ya vamos, ahorita dijimos no podemos seguir esperando y ver todo el trabajo que se está haciendo, estamos muy agradecidos y muy contentos, también nos da gusto que la gente ha sido paciente porque es un proyecto que se ha llevado mucho más tiempo del que habían contemplado”, señaló la cantante.



En el marco del día de La Santa Cruz, Natalia aprovechó a celebrar junto con los albañiles de la obra.



“Contentos de venir a celebrarles, porque el trabajo que hay detrás de este muro es brutal, ese tipo de trabajos que son de los más rudos, vaya están trabajando con materiales muy rudos, bajo el sol en el calor, con condiciones de clima muy extremas”, manifestó.



Este centro cuenta con más de 20 años de antigüedad y busca preservar la cultura, la identidad e historia de Veracruz y así transmitirlo de generación en generación.



El CDSJ resguardaba en la biblioteca partituras, materiales audiovisuales, fotos y grabaciones de registro, así como una galería de exposiciones y las aulas para impartir talleres.



En ese lugar también había un área de viviendas que habitaban integrantes de la agrupación “Los Cojolites”, pero tuvieron que desalojar por los daños estructurales.