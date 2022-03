Estimados redactores y lectores de alcalorpolitico.com:Están muriendo muchos peces en los Lagos de El Dique y hasta aves. No sé a quién haya contratado el municipio como responsable del área de Medio Ambiente pero se puede percibir que no puede con el paquete.Con todo respeto, hay muchos técnicos en Xalapa de donde escoger para hacer este trabajo; pero no contraten a los del INECOL porque hasta hoy sus plantitas sólo sirven de nidos de ratas y contenedores de basura.¡Qué vergüenza de ciudad Capital!Las fotos son de ayer pero en cualquier día sucede esta situación.Cordialmente, un visitante desilusionado.