Vivienda de lámina y madera queda en pérdida total por incendio, en Veracruz

Una vivienda edificada de lámina y madera fue reducida a escombros por un fuerte incendio en la colonia Vicente Lombardo Toledano en la zona norte de la ciudad de Veracruz, provocando que los vecinos trataran de sofocar el fuego con cubos con agua y quitando los escombros para que no se propagara a otros inmuebles.



Al punto se aproximaron elementos del cuerpo de Bomberos Municipales, Protección Civil Municipal, Policías y Tránsito Municipal. En la emergencia no hubo personas heridas o intoxicadas solo daños materiales cuantiosos.



Esto se presentó la tarde noche del lunes en las calles de Lucio Cabañas, entre Jobo, Cedro y Benito Juárez en la citada colonia.



Los vecinos se percataron que la vivienda estaba quemándose pues emanaba el resplandor del fuego, seguido por el humo. Los hombres trataron de abrir la vivienda para poder sofocar el fuego con cubos con agua, pero las llamas se propagaron en minutos.



El fuego era evidente a varios metros a la redonda por lo que solicitaron la presencia de los bomberos, solicitando el auxilio al teléfono del 911.



A ese punto se trasladaron varias unidades de Bomberos Municipales, Protección Civil Municipal, los cuales con chorros de agua pretendieron sofocar todo.



La vivienda era grande y había varias piezas por lo que con apoyo de vecinos movieron las láminas que impedían a los bomberos sofocar el fuego.



El dueño de la vivienda fue informado de lo sucedido y se regresó a verificar lo que había pasado.



Policías Estatales y Navales y Tránsito Municipal arribaron para colaborar en las acciones de ayuda. Pese a que hubo daños materiales totales, no hubo reporte de personas heridas o intoxicadas, desconociéndose el origen de la conflagración.

La rápida acción de vecinos y bomberos evitó que el fuego se propagara y alcanzara otras casas, incluso un local de material reciclado donde había acumulado mucho material inflamable.