Viviendas de comunidad “El Camarón” llevan 15 días inundadas

Desde hace más de 15 días los habitantes de la comunidad "El Camarón", en el municipio Ignacio de la Llave, están inundados; el agua entró a patios y casas y tiene un nivel de casi un metro.El Río Camarón de desbordó, lo que afectó a toda la comunidad de aproximadamente cien viviendas.Aunque han resguardado sus enceres, ya tienen afectaciones porque el nivel del agua sigue subiendo y no les permite sacar sus pertenencias."Lo que no vamos a recuperar son los colchones, las camas, roperos, ya no tenemos bloc, necesitamos que nos apoyen", dijo Azucena, una de las afectadas.La comunidad de pescadores señalan que hace falta el desasolve del Río, porque desde hace 4 meses se formó un tapón de lirio que impide que fluya.Para trasladarse, los damnificados usan lanchas porque incluso de la carretera a sus casas está inundando."Puro para arriba porque el río ha ido creciendo la ventaja es que no ha llovido, el rio Camarón viene de 10 ríos, el rio Blanco, del Papaloapan, es un embudo, todo viene a dar aquí", señaló Israel Yepez.Afirman que tienen 4 meses solicitando a las autoridades el dragado del Río "Camarón" pero no les han dado respuesta.El taponamiento genera que se les estanque el agua y con ellos problemas sanitarios."No hay agua potable, tenemos que bañarnos con el agua del río y nos sale granos. En el puente se tapa con el lirio ya hemos ido a ver al presidente municipal como 4 veces".Están desesperados porque no han recibido atención de las autoridades, a pensar de que toda la zona está bajo el agua.