Viviendas de interés social incumplen con NOM en sus instalaciones de gas

El empresario Juan Ramón Herebia Hernández señaló que las viviendas unifamiliares que se construyen para ofrecerse a través de créditos como Infonavit no cumplen con la Norma Oficial Mexicana en sus instalaciones de gas.Explicó que la norma marca que entre el aparato de consumo al tanque debe haber cuando menos tres metros.Indicó que es en las casas pequeñas en donde hay mayor riesgo con las instalaciones de gas LP y algunas las instalan a un metro escaso de la cocina o bien en el techo, pero hay personas que no han subido a su azotea por años y no saben siquiera cómo están sus instalaciones de gas doméstico.El empresario gasero indicó que las empresas de este giro deben cumplir 14 Normas Oficiales Mexicanas, y lo aceptan a pesar de que esta actividad está sobrenormada.Sin embargo, indicó que los usuarios deben tomar también su parte de responsabilidad y cuidar sus instalaciones, hacerles una revisión periódica del estado físico de los tanques, ya sea estacionarios o cilindros, además de verificar que cuando adquieran gas, no haya fugas.