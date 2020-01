Vocal del Registro Federal de Electores se pronuncia por uso de urna electrónica

El vocal del Registro Federal de Elector del Instituto Nacional Electoral (INE) distrito Coatepec, Rodolfo Marinero García, indicó que es “aspiración” del organismo el uso de la urna electrónica, ya que minimizaría los tiempos de resultados en elecciones.



Indicó que para ello se requiere una Reforma Constitucional; no obstante, aseguró que se han hecho ejercicios usando esta herramientas en elecciones infantiles, simulacros y en algunas pruebas.



“Funciona muy bien, es la aspiración que se use la urna electrónica, se abatiría mucho tiempo, pues en cuestiones de minutos tendríamos el ganador, los resultados. Sería lo ideal pero eso implica una Reforma Constitucional, sería lo más actual que pudiera efectuarse”.



“Pero por el momento, sólo se han hecho ejercicios en la urna electrónica en elecciones infantiles, simulacros, en pruebas del uso de la misma y funciona muy bien, esperemos que las autoridades correspondientes y los partidos políticos se decidan a usarlo”, dijo.



Por otra parte, dijo que el padrón electoral en el Distrito no se ha reducido, sino que se dieron de baja aquellas credenciales que finiquitaron su vigencia y en este sentido, exhortó a los ciudadanos de ese distrito acudir a su renovación.



“Se dan de baja las credenciales que ya finiquitaron, hacemos el exhorto para que ciudadanos acudan a renovar sus credenciales, algo que es importante señalar es que el padrón se está moviendo porque se incorporan los jóvenes que cumplen 18 años. Además de que las credenciales tramitadas en el 2009 perdieron su vigencia a partir del 1° de enero, la credencial tiene una duración de diez años y estamos en ese procedimiento y todavía hay ciudadanos que no han renovado su credencial”, concluyó.