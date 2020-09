Vocero de Centros de Verificación critica a Gobierno porque “no le dieron Verificentro”

El presidente de la Asociación de Verificentros Ambientalistas por Veracruz, Alejandro Huesca Sota, desmintió que se trabaje de manera irregular con la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) o que existan actos de corrupción dentro de la dependencia, como lo ha señalado el vocero de la Unión de Concesionarios de Centros de Verificación, Eduardo Cázares Sort de Sanz.



Afirmó que las denuncias de Cázares Sort de Sanz en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la titular de la SEDEMA, Rocío Pérez Pérez, por incumplimiento con el ordenamiento del Congreso para la transición de los verificentros a unidades de verificación, las realizó por no verse beneficiado en las licitaciones para obtener un Centro de Verificación.



"Lo que no entendemos es por qué le echa tanta tierra a los verificentros diciendo tantas cosas de los verificentros, si su sueño es tener uno. La inconformidad de esta persona, es que no le dieron un verificentro y quiere que a fuerza le den uno y por eso está diciendo cosas bárbaras en contra de los funcionarios".



Aseguró que tienen las pruebas de que se está trabajando correctamente con las pruebas dinámicas y en coordinación con las autoridades ambientales.



"Es increíble lo que le están permitiendo hacer a esta persona. No es posible que se le siga haciendo caso. Él tiene que probar todo lo que está diciendo en contra del Gobierno. Él lo que quiere es seguir verificando en su centro, cosa que la autoridad ya no lo está permitiendo porque nadie puede estar por encima de la ley".



Además, reiteró que Eduardo Cázares debe demostrar todos sus argumentos, acusaciones y el porqué también presentó la solicitud de juicio político contra el mandatario estatal, por no cumplir con el decreto 621de 2018.



"No vale la pena desgastarse con una persona que a lo mejor se encuentra mal de sus facultades, que a lo mejor está diciendo cosas que ni cuenta se da que él depende de la SEDEMA y del Gobierno", concluyó.