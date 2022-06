Volaron los boletos gratis para el Aquarium

En unas cuantas horas se agotaron las 5 mil entradas gratuitas al Aquarium del Puerto de Veracruz, las cuales se otorgarán el segundo martes de cada mes.Usuarios de diferentes partes del Estado y del país no lograron ingresar de cortesía, muchos desconocían la mecánica para solicitar los boletos a través de la página de Internet, otros más, no lograron apartarlos.Pero no se quedaron con las ganas de conocer el Aquiarium, entraron aunque tuvieron que pagar."Nos dijeron que el martes era gratis, no nos explicaron bien, resulta que ya no, ya pagamos, venimos de Cuernavaca, somos 5", dijo Francisco Vallejo."No nos dieron boletos, somos de Canadá, somos 5, no sabíamos qué los martes era gratis", dijo Laura."Siento que esta mal porque muchos de los que viven aquí o como que venimos de otros lados, no pudieron. Me metí a la página para apartarlos y me dejó", dijo Rodrigo, de Xalapa.A decir del procurador del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, fueron los grupos escolares de diferentes planteles de todo el Estado quienes acapararon las entradas gratis.Antes de la medianoche del pasado lunes prácticamente ya se habían agotado las entradas."Tenemos el portal saturado, la gente respondió muy bien, obviamente desde muy temprano han ingresado algunas escuelas, fundamentalmente me han reportado niños de Soledad de Doblado, de Coatepec, de Acultzingo, de la zona de Acayucan", dijo.Con la nueva administración, se determinó que cada segundo martes del mes, el ingreso será gratuito para quienes soliciten su boleto a través de la plataforma electrónica del Aquarium de Puerto de Veracruz.