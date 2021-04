Voluntarios de UV brillan en vacunación docente; Rectora fue por su dosis

Profesores de todos los niveles reconocieron el trato educado de los voluntarios de la Universidad Veracruzana (UV) que participan en la jornada de vacunación contra la COVID-19 para los docentes del estado de Veracruz, en las subsedes ubicadas en instalaciones de la Universidad Veracruzana.



En lo que fue el segundo día de inoculación, tocó a la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, recibir su dosis como una ciudadana más, cumpliendo con todo el protocolo exigido para tal fin.



La funcionaria acudió a la subsede de la Unidad de Ingeniería, ubicada en la Zona UV, a recibir la vacuna CanSino, diseñada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y CanSino Biologics Inc, en donde declaró: “Estoy muy satisfecha del proceso, tardé aproximadamente dos horas, las indicaciones son precisas, el personal es muy amable y me voy con un buen sabor de boca de ver que todos están siendo bien atendidos”.



Pidió a la comunidad UV que aún falta por vacunarse respetar las recomendaciones realizadas por el Sector Salud, que vengan con la paciencia y el gusto porque es una oportunidad esperanzadora de la recuperación de la salud no sólo personal sino de toda la sociedad.



“El vacunarse grupalmente significa lograr la inmunidad de rebaño que estamos buscando para que el país salga de esta pandemia.”



En este sentido, también algunos profesores comentaron que el proceso les pareció ágil, buena logística y todos los voluntarios tienen un trato educado para con cada uno de los profesores que llegan a vacunarse.



“Fue un proceso muy rápido y bien organizado, no tuve que esperar mucha tiempo, ahora ya estamos protegidos; ya tenemos el deseo de regresar a las aulas, ha sido complicado trabajar con los alumnos a distancia”, comentó Guillermo Lovillo Pozos, Escuela Secundaria General Número 3 “Profesor Antolín Torres Mendieta”, de la ciudad de Xalapa.



El vacunarse significa para los docentes una señal esperanzadora de que está más cerca el día de regresar a las aulas, volver a ver y trabajar con sus alumnos.



“Pensamos que tardaría un poco más, esto es muestra de que ya pronto podremos regresar a las aulas, sobre todo para los alumnos que están en casa y muchos de ellos ya tienen síntomas de desesperación.”



Finalmente, Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, informó que los directores de dicha área de esta Universidad se han coordinado para apoyar este gran evento que es histórico.



Reiteró que la UV apoya la jornada de vacunación con alrededor de 250 voluntarios, especialmente de Ciencias de la Salud, “con todo el apoyo y experiencias que hemos adquirido hemos aportado para que el proceso se agilice, lo que realmente se ha logrado”.