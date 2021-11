Volverá exhorto para reducir bolsas plásticas de un solo uso en Xalapa

Luego de su posposición por la pandemia de COVID-19, el Cabildo de Xalapa retomará nuevamente las acciones para exhortar a las empresas y a la población a evitar utilizar bolsas plásticas de un sólo uso.Así lo dio a conocer el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, quien acotó que será en la sesión prevista para este 30 de noviembre cuando el pleno edilicio emita el acuerdo, en el que descartó se establezcan, por ahora, sanciones por no cumplir con esta directriz.“No va a haber sanciones, lo que se va a hacer es invitar nuevamente a que la ciudadanía se haga responsable de las bolsas en las que transporta sus mercancías”, expresó en ese sentido.Si bien reconoció que todas las personas necesitan bolsas para llevar los productos que necesitan, consideró es mejor que en vez de seguir utilizando bolsas de plástico que desechan al cabo de un día, mejor que hagan uso de una “muy buena” y más duradera.“En estos días vamos nuevamente a regalarle a la población un buen número de bolsas perdurables, que te pueden durar muchos años para que todos sigamos con esta idea. La ciudadanía lo recibió muy bien antes de la pandemia, cuando estábamos concienciando a la gente de la importancia de no utilizar tanto el plástico”, aseveró Rodríguez Herrero.Por ello, insistió que su administración seguirá impulsando la educación ambiental para que los niños y jóvenes cada día sean más conscientes de que el plástico daña el entorno, la salud pública y que todos, con el propio esfuerzo, llevar su propia bolsa.“Vamos a renovar la campaña, espero que el próximo Cabildo, el próximo alcalde (Ricardo Ahued), siga con esta línea porque es bueno para la ciudad, y también para los comerciantes, porque si se le pregunta cuánto se gasta en bolsas, va a decir que sí gasta una lana”, puntualizó el munícipe.Pese a que por ahora no se prevén multas por otorgar bolsas de un sólo uso, estimó que, al cabo de un año, la nueva Comuna xalapeña debería contemplar esta posibilidad, previa campaña de promoción para evitar que se sigan dando.“Es un proceso, va a tener que llegar a un momento, vamos a decir dentro de un año, donde ya el Cabildo, la autoridad dice: a partir de este momento la tienda no tiene la obligación de entregar bolsas, que todo ciudadano debe llevar su propia bolsa. Tocaría ya en el futuro próximo”, abundó.Hipólito Rodríguez Herrero destacó que todas las ciudades del mundo están avanzando en ese sentido, por lo que cree que, en el corto plazo, el propio Gobierno Federal lanzará una iniciativa para que no haya más bolsas de plástico desechables tras su utilización.“Generar eso es un gasto energético muy severo, entonces tenemos que avanzar hacia bolsas de un uso más perdurable, y en todo caso, bolsas hechas de reciclaje, que lo que necesitamos es avanzar en la economía circular, que significa no desprenderse de objetos y los abandones, sino que te hagas de los mismos y los cuides”, reiteró.