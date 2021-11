Volverán a imputar desvío de recursos a Leticia Perlasca, exsecretaria de Turismo

Leticia Perlasca Núñez volverá a ser imputada por su probable participación en desvíos de recursos multimillonarios ocurridos durante su paso como Secretaria de Turismo de Javier Duarte de Ochoa, luego de que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia revocara el auto de no vinculación a proceso que había sido dictado por un Juez de Control en 2019.Dentro del toca penal 162/2020, el Tribunal Superior de Justicia determinó que Leticia Perlasca Núñez, quien actualmente es la diputada suplente de la priista Anilú Ingram, debe ser imputada de nueva cuenta por la Fiscalía General del Estado (FGE), que le atribuye, dentro del proceso penal 52/2019, los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.En particular, a Perlasca Núñez se le acusa de haber cometido, junto con Dalia Pérez Castañeda, entonces directora de Promoción Turística, delitos en agravio del servicio público y en detrimento del patrimonio de Veracruz, por haber desviado 25 millones de pesos hacia “empresas fantasma”.Esta acusación fue presentada inicialmente en abril del 2019, sin embargo, el juez de Control Luis Roberto Juárez López determinó no vincular a proceso a Perlasca Núñez ni a Pérez Castañeda. No obstante, dicha determinación ha sido revocada, por lo que se abre la posibilidad de que sea sometida nuevamente a proceso penal.En contra de la revocación del auto de no vinculación a proceso, Leticia Perlasca promovió el juicio de amparo 668/2021, sin embargo, el Juez Federal decidió negarle la suspensión del acto reclamado, al señalar que detener el proceso en su contra causaría un daño al interés público.Leticia Perlasca Núñez encabezó el Instituto Veracruzano de la Cultura durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco. Posteriormente, en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, hoy preso por lavado de dinero, ocupó el cargo de Secretaria de Turismo y Cultura. Durante el pasado proceso electoral, fue candidata suplente a la diputación plurinominal, en fórmula con la actual líder de la bancada priista en el Congreso local, Anilú Ingram Vallines.