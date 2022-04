Voto a reforma eléctrica mostrará si Pepe Yunes está del lado del pueblo

Ciudadanos de los municipios de Coatepec, Teocelo, Xico, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, de Ayahualulco, Perote, Las Vigas, Tatatila, Acajete, Rafael Lucio, Coacoatzintla, Jilotepec, Tlacolulan, Banderilla y Tlalnelhuayocan, que conforman el Distrito Federal 9 con cabecera en Coatepec, marcharon por las calles de Perote para exigir al diputado priísta José Francisco Yunes Zorrilla que vote a favor de la Reforma Eléctrica el próximo domingo 17 de abril.El diputado local, Luis Ronaldo Zárate dijo que José Francisco Yunes Zorrilla, el diputado priísta, ex senador, ex alcalde, ex diputado local, "un vividor de toda la vida", ya mencionó en conferencias y entrevistas que va a votar en contra de la Reforma Eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma con la que el pueblo de México está con el Presidente.Señaló que es lamentable que la bancada federal del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano vayan a hacer algo garrafal nuevamente este domingo, “ya que este domingo en la cámara de diputados federal se votará la reforma eléctrica que propone nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, para disminuir las tarifas de la luz en todo el país, pero desafortunadamente el diputado de este distrito ya dijo que no y nosotros venimos a exigirle que razone su voto el día domingo porque la gente de Coatepec, Teocelo, Xico, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, de Ayahualulco, Perote, Las Vigas, Tatatila, Acajete, Rafael Lucio, Coacoatzintla, Jilotepec, Tlacolulan, Banderilla y Tlalnelhuayocan votó por él el año pasado, por eso es diputado federal y es por eso que le exigimos que el domingo se verá si está del lado del pueblo o del lado de las empresas extranjeras y el domingo se verá si está con el pueblo o traiciona al pueblo de México”.Por otra parte, el diputade local Gonzalo Iván Chincoya, expresó a Pepe Yunes que, si él traiciona al pueblo el domingo, “volverá a buscar el voto y ahí es donde se la van a cobrar, porque al pueblo no se le traiciona, al pueblo se le cumple”.En este sentido, agregó que la Reforma Eléctrica es que al pueblo se le devuelva el control de las empresas y no que sean las empresas las que tomen el control de las empresas mexicanas, pues ahora ellas son quienes controlan el precio de la luz.“Desde aquí le decimos a Pepe Yunes, no traiciones el pueblo porque ya tuvieron una lección en el 2018, los que traicionaron al pueblo se fueron muy lejos del poder y si quiere seguir tiene que cumplir al pueblo y si no el pueblo en las urnas en la próxima elección que busque su voto se lo va a recordar”.De igual modo, la diputada federal Claudia Tello, coreo junto a los ciudadanos “Yunes entiende, la patria no se vende”, y exigió al diputado Federal que el próximo domingo acuda a la cámara y vote a favor de la Reforma Eléctrica, a favor del pueblo si no será un traidor.Claudia Tello mencionó que al aprobarse la Reforma Eléctrica se dejarán de beneficiar a 234 concepciones con las que se benefician 78 mil empresas en donde sólo un pequeño grupo son los que hacen un gran negocio al vender la energía eléctrica.