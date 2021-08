Voto de Anaya a favor de Reforma Energética es prueba en su contra: FGR

El voto de Ricardo Anaya a favor de la reforma energética es uno de los datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará mañana en la audiencia inicial contra el excandidato presidencial.



De acuerdo con la versión pública de los hechos, difundida por la propia FGR, Anaya fue señalado por Emilio Lozoya en la denuncia que presentó el 11 de agosto de 2020 porque supuestamente fue instruido para entregarle 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética.



Lozoya indicó que su ex jefe de escoltas, Norberto Gallardo entregó a Anaya dicha cantidad en el año 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.



Anaya ha afirmado que en el año 2014 él no era diputado federal pero, de acuerdo con la FGR, en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, existe constancia de que el excandidato presidencial votó a favor de la misma.



Un juez federal en el Reclusorio Norte ordenó citar a Ricardo Anaya para mañana a las 10 de la mañana a audiencia inicial en la que la FGR intentará imputarle cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.



Anaya ha informado que se autoexilió de México porque es víctima de una persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que no comparecerá a la audiencia.



Si no acude, la FGR puede solicitar orden de aprehensión en su contra.



"¡Qué locura!", responde Anaya



A través de su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial cuestionó el cómo un voto a favor de la reforma energética puede ser considerada como una prueba, cuando, según Anaya, llevaba 6 meses de no ser diputado.