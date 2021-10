Vuelcan 5 tráileres en menos de 30 días, en curva de laguna de Nogales

A pesar que cada vez son más frecuentes los accidentes y volcaduras en la autopista Puebla-Córdoba, a la altura de la curva de Nogales, las autoridades siguen sin regular los límites de velocidad, ni el paso de los camiones doble full.Como resultado, cinco camiones doble full, cargados con abarrotes, sustancias peligrosas y granos, volcaron en los últimos 30 días, dejando saldo de lesionados, daños materiales por miles de pesos y riesgo para decenas de conductores y familias cercanas al entronque con la autopista.Honorato Gutiérrez Lara, empresario transportista de la ciudad de Tehuacán Puebla, explicó que dicho tramo es uno de los más accidentados, representando pérdidas millonarias para muchas empresas.Además, explicó que los robos al transporte público y los saqueos que comete el grupo de rapiñeros que opera entre los municipios de Maltrata, Nogales y Orizaba lastiman la economía de quienes transitan por esta carretera."Ni CAPUFE ni la Guardia Nacional han regulado el paso de los camiones, no hay un radar con el que se regule y sancione a los que circulan a 110 kilómetros por hora, poniendo en riesgo a conductores particulares"."Nosotros tenemos una gran responsabilidad al transitar por autopistas y carreteras pero no todos le invierten en la seguridad y cuando no te toca que te paguen, te toca que te atrases porque ya chocaron o ya se voltearon", señaló.La tarde del viernes, dos tráileres chocaron a la salida de la curva de Nogales y esta mañana un tanque acoplado a doble full se volcó al desprenderse en el paso de está curva.