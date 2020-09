Vuelve a fallar Facebook. Y ahora también Instagram

Desde alrededor de la una de la tarde de este jueves, los usuarios de las plataformas sociales Facebook e Instagram reportan que han tenido problemas para ingresar a sus cuentas.



Cuando las personas intentan ingresar a su perfil en Facebook, les aparece el mensaje: “Esta página no está disponible en este momento. Puede deberse a un error técnico que estamos intentando solucionar”.



Asimismo, algunos indican que pueden entrar a la plataforma pero no ver las actualizaciones de contenido ni publicar algo.



De acuerdo con información del portal Down Detector, esta falla está afectando principalmente a Estados Unidos, Europa y algunos países de Latinoamérica, como México, Brasil y Perú.



En el caso de Instagram las personas en el sitio señalan que no les es posible ingresar a sus cuentas, realizar publicaciones, utilizar filtros, ni ingresar a la versión profesional. Algunas de las ciudades afectadas son Nueva York, Huston y Chicago. En nuestro país, la Ciudad de México y Querétaro.



Más fallas en 2020



Esta no es la primera vez que la plataforma presenta fallas en lo que va del 2020. A penas el 9 de septiembre, usuarios, principalmente de México y Estados Unidos, señalaron en inicio que no podían enviar mensajes a través de Messenger. Horas después, también reportaban fallas en la red social pues no les permitía actualizar su estado, reaccionar o comentar publicaciones de sus amigos.



Algunos incluso no pudieron ingresas a la plataforma por algunas horas. Según el portal Downdetector, esta falla comenzó alrededor de las 12:30 y, en México, afectó a la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara.



Asimismo, el 15 de junio de este año, a nivel mundial, usuarios de Twitter reportaron problemas con los servidores de Facebook. Los cuales incluyen aplicaciones como Messenger e Instagram, además del servicio de mensajería WhatsApp.



Este problema fue reportado en distintas ciudades y países del mundo. Según Downdetector, un sitio web dedicado a monitorear fallas en distintas plataformas y servicios, las fallas comenzaron aproximadamente a las 16:00 (tiempo de la Ciudad de México).



Los problemas en esa ocasión afectaron a usuarios de diferentes partes del mundo, entre las cuales se pueden mencionar: México, algunas ciudades de Estados Unidos, de Europa y América Latina. Las principales zonas afectadas incluyen la Ciudad de México y área metropolitana; y Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Washington y Boston, en Estados Unidos de América.



Según reportes de los internautas, los usuarios de Facebook tuvieron problemas al publicar nuevo contenido en su feed; enviar mensajes desde el navegador; mostrar contenido multimedia como imágenes o videos; y al iniciar sesión.



Previo a ese incidente, el 1º de abril de 2020, Facebook sufrió una caída que usuarios reportaron a nivel mundial. Además, ese día no sólo falló esta red social, sino también Instagram y WhatsApp (que pertenecen al mismo grupo).



A través de Twitter, como en otras ocasiones que han fallado distintas plataformas y redes sociales, los internautas comenzaron a reportar fallas con Facebook. Según Downdetector, las denuncias comenzaron aproximadamente a las 15:00 horas (hora de la Ciudad de México).



Los problemas con Facebook - en conjunto con WhatsApp e Instagram- afectaron a usuarios en México, Estados Unidos de América y parte de Europa. El problema más reportado fue que imágenes nuevas no cargaban en el feed de los usuarios; adicionalmente, había fallas en la carga del inicio de noticias. Los problemas con las otras dos plataformas también estuvieron relacionados a contenidos multimedia.



Un día antes de la entrada de la primavera, el 20 de marzo de 2020, Facebook presentó fallas en distintas partes del mundo. En esta ocasión, los reportes iniciaron el 19 pero se acrecentaron el 20 de marzo.



México, Estados Unidos y Reino Unido fueron algunos de los países más afectados con la caída de Facebook (y otras fallas con las otras dos plataformas hermanas). Otras zonas con esta problemática fueron Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos. La gran mayoría de usuarios reportaron que no podían entrar a la página web de la red social.