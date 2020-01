Vuelve a relucir pleito interno de IVAI; critican actuar de Fiscalía de Winckler

El contralor interno del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y protección de Datos Personales (IVAI), Alfonso Velásquez Trejo, falseó la denuncia que presentó ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción por supuestos “aviadores” en el organismo.



Además, para los comisionados del Instituto —denunciados por estos hechos— es sospechoso que la Fiscalía Anticorrupción, cuando estaba a cargo de Marcos Even Torres Zamudio, en el periodo de Jorge Winckler Ortiz, procediera inmediatamente ante los señalamientos del Contralor pero ante las denuncias que el Instituto interpuso contra el yunismo se incurrió en dilación.



Lo anterior, lo afirmó el mismo comisionado presidente del IVAI, José Rubén Mendoza Hernández, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, añadiendo que esta situación los llevó a denunciar a Velásquez Trejo por incurrir en falsedad de hechos.



Recordó que el Contralor procedió ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción, señalando la presencia de trabajadores que cobraban sin trabajar en el organismo, falsedad que se puede corroborar con videos de seguridad del Instituto.



Mendoza Hernández fue cuestionado por el legislador Henri Christophe Gómez Sánchez, por los recursos que presentó el órgano interno de control ante la Fiscalía Especializada con los expedientes 349/2019, por abuso de autoridad, ante la presunta ausencia de trabajadores que no se encontraban en su puesto de trabajo.



Además, el contralor presentó otros recursos, según los expedientes 357 y 372/2019, por desvío de recursos, así como el expediente 352/2019, por incumplimiento de las leyes anticorrupción al interior del IVAI.



De acuerdo con el comisionado, una auditoría que comenzó el 11 de marzo de 2019 en la oficina de nóminas del organismo concluyó con 5 recomendaciones; pero “en ningún momento hace la observación de 2 personas que se encontraban cobrando y que no laboraban”.



Es decir, el contralor Velásquez Trejo no señaló a los mismos “aviadores” que después denunció.



El Comisionado Presidente añadió que después, el Secretario Ejecutivo del IVAI procedió en contra de Alfonso Velásquez Trejo y los otros integrantes del Órgano Interno de Control por la falsedad de los hechos asentados en la denuncia a la que le correspondió el número de carpeta de investigación 454.



“La denuncia se da en dicho documento, que se le califica como falso, pues de acuerdo a la secuencia de capturas fotográficas del video de seguridad, en esa fecha y a esa hora jamás se apersonó el personal del Órgano Interno de Control al área o a las tareas que hace mención en las tareas que estuvo presente”, dijo.



