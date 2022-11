Vuelve fiesta patronal en Alto Lucero; estiman llegada de 7 mil personas

El alcalde de Alto Lucero, Luis Vicente Aguilar Castillo, acompañado de autoridades municipales y concursantes de belleza y candidatas a reina de la fiesta patronal, invitó a la fiesta de su municipio del 17 al 20 de noviembre. Esperando que alrededor de 7 mil asistentes disfruten de su amplio contenido cultural en esta fiesta dedicada a Cristo Rey.“Gobierno del Estado ha hecho que cada uno de los municipios vuelvan a su identidad, vuelvan a su orgullo y enaltezcan sus costumbres. No es la diferencia en Alto Lucero, después de una pandemia de dos años volvemos a la fiesta patronal y queremos que sea, si no la mejor, una de las mejores. Es una fiesta patronal de cuatro días”, dijo Aguilar Castillo.El alcalde señaló que tienen la expectativa de recibir alrededor de 7 mil visitantes. Añadió que prevé buenos ingresos ya que los hoteles locales se encuentran reservados para esas fechas en un 100 por ciento de ocupación, como también aseguró tener conocimiento de que algunas casas han sido rentadas para hospedaje. En cuanto al sector restaurantero dijo esperar un fuerte consumo durante los días viernes y sábado.Sobre la inseguridad de los alrededores de su municipio, dijo que están las cosas tranquilas y en festividades recientes como el Festival del Arpa y la Fiesta Patronal de Palma Sola no tuvieron percances, por lo que consideró que esta festividad no será la excepción. Destacando que ya tuvo reuniones con Seguridad Pública, Transito, Policía Auxiliar y la Policía Municipal para brindar la mayor seguridad a los visitantes y a la población del municipio.Dentro del programa de cuatro días de actividades Aguilar Castillo destacó la diversidad de entretenimiento para todo público; “es un programa muy amplio de cuatro días con diversión para todo tipo de ciudadanos, hay deporte, cultura, actividades religiosas, baile, fiesta, se hará nuestro tradicional tapete. La invitación es a todos los municipios vecinos y a todos aquellos que gustan de ir y disfrutar de las tradiciones de los diferentes municipios, toca Alto Lucero”.También contarán con desfile de carros alegóricos, la carrera “Correr es pura vida”, cabalgata, charrería, cultura, deporte y un baile con la Arrolladora Banda Limón, Los Ángeles de Charlie, entre otros.