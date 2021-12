Vuelven a abrir zona arqueológica de Cempoala tras cierre de 19 meses por pandemia

Después de permanecer cerrada hace 19 meses por motivo de la pandemia, este lunes se llevó a cabo la reapertura de la icónica Zona Arqueológica ubicada en Cempoala del municipio de Úrsulo Galván.La reapertura estuvo a cargo de funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) junto con autoridades municipales, como invitado del Instituto de Antropología, acudió el alcalde electo Eder Jero Hernández Lara.Directivos del INAH reafirmaron que este lugar emblemático para los veracruzanos, es pieza fundamental en su plan de desarrollar y potencializar el turismo y la cultura de esta demarcación.Exhortando a la próxima administración municipal tener coordinación en todo momento para hacer de la zona arqueológica un destino obligado a nivel nacional.Cempoala, es un punto importante en la proyección turística e histórica, no solamente de nuestro municipio, si no del estado de Veracruz, buscaran más apoyos a los prestadores de servicio y los artesanos de la zona.“Se necesita potencializar el turismo histórico, además resaltar la importancia de esta zona arqueológica que fue la segunda capital del Totonacapan obviamente de la cultura Totonaca", comentó el próximo alcalde Eder Jero quien se comprometió a trabajar en coordinación.La Zona Arqueológica de Cempoala abre sus puertas a partir de este lunes, con un aforo permitido del 60 por ciento, con un horario de 9 de la mañana a 16:30 horas de la tarde. El costo de la entrada general es de 60 pesos por persona. Jubilados, pensionados, estudiantes y maestros presentado su credencial no pagarán la entrada.