Vuelven a instalar tianguis en comunidad Tuzamapan, en Coatepec

El agente municipal de Tuzamapan, Municipio de Coatepec, José Guadalupe Moreno Calte, lamentó que este miércoles se haya vuelto a instalar el tianguis en el lugar conocido como La Hacienda y que aglomera a comerciantes provenientes de municipios como Coatepec, Xalapa, Banderilla y Naolinco.



“A las reuniones últimas no me han invitado. No sé qué han pactado porque mi posición es que no debe haber aglomeraciones en las tiendas. Hoy abrieron el tianguis de la Hacienda, no sé quién les dio permiso, están respetando la distancia pero de todos modos, no es justo que por unos vamos a pagar todos”, comentó.



Se dijo en contra de esta acción, pues en la comunidad podría presentarse algún contagio de Coronavirus, ya que aunque se lleven a cabo medidas de la sana distancia entre puesto y puesto, pobladores de localidades cercanas suelen acudir, lo que ya representaría una concentración en el lugar.



“Que se instalen muy lejos uno del otro pero no reunidos, aunque ya es concentración de gente, porque aunque los tianguistas respeten siempre va a haber gente que vaya a comprar y se aglomeren. Que se esperaran por lo menos hasta que finalice el mes, casi todos los tianguistas vienen de fuera, Coatepec, Xalapa, Banderilla, Naolinco, de muchas partes”, detalló.



Y es que dijo que incluso el Gobernador del Estado emitió nuevas medidas debido a la rápida propagación del virus entre los veracruzanos, por ello indicó que la instalación de estos tianguis no deben permitirse.



“Si la pandemia se extiende más tiempo, nos va a pegar a nosotros. Tuzamapan es un lugar vulnerable porque vienen de muchas partes a vender. Esto pudiera provocar contagios, no va acorde a lo que dice el Gobernador. Entiendo porque la situación está difícil en el tema económico; ellos quieren vender pero, ¿a costa de qué? Puede llegar el virus y se puede extender”, explicó.



Añadió que este mercado suele instalarse los miércoles y domingos, siendo este último día el de mayor afluencia, pues concentra a unos 300 vendedores en época normal.



“No todos los que compran son de aquí, sino de poblaciones cercanas, Lo que venden los miércoles son cosas que no son de primera necesidad, los domingos entra de todo, desde un zapato usado hasta fruta, verdura, frijol, carne”, concluyó.