Vuelven a manifestarse trabajadores electricistas, en Orizaba

Trabajadores electricistas se manifestaron de nueva cuenta la tarde de este miércoles en demanda de que se respeten sus derechos y se ponga fin a las irregularidades que hay con la actual dirigencia de la Sección 84, ya que quienes integran el Comité sólo han buscado beneficiar a sus familiares.Los inconformes explicaron que cada año se hace un congreso en la ciudad de Cancún y cada sección debe sacar un delegado efectivo; sin embargo, la actual dirigencia encabezada por José Luis Luna no dio a conocer la convocatoria en tiempo y forma y no se logró reunir el quórum, de 50 más uno, ya que debieron votar alrededor de 160 o 170 trabajadores, pero “si alcanzaron 100 fue mucho”.Agregó que al no contarse con la mayoría se tuvo que volver a convocar a la base y ahora se enteran que hay seis aspirantes a ser designados delegados, cuando nunca hubo una convocatoria para que se registraran.Los trabajadores explicaron que al momento no se ha dado a conocer el padrón oficial del cual van a sacar su votación de 50 más uno y todo lo hacen al vapor y según lo que indica José Luis Luna, Elisa Luna y Merino, que son los que ahora “tienen secuestrado el sindicato”.Señalaron que Elisa Luna es prima hermana del dirigente sindical y la secretaria que atiende en el sindicato es esposa del señor Merino y Elisa Luna ya metió a su pareja a trabajar, entonces ya se ve que sólo querían el cargo para obtener beneficios, mientras la base trabajadora es maltratada e ignorada.