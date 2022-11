Vuelven a robar Jardín de Niños “José Azueta”, en Veracruz Puerto

La Directora del Jardín de Niños “José Azueta”, ubicado en la colonia Cándido Aguilar del Puerto de Veracruz, lamentó ser ya cliente frecuente de ladrones luego de que la mañana de este viernes el plantel sufriera un robó donde hasta comida del altar se llevaron.El instituto yace entre la calle Acacia esquina con Calle del Indio, donde la directora Angélica Angulo Serralde denunció que fue personal de limpieza y maestras quienes se dieron cuenta de que la puerta de la Dirección estaba forzada.La directora reportó que el monto de lo robado supera los 6 mil pesos, tomando en cuenta que los ladrones se llevaron dos bocinas, un microondas, tanque de gas, caja de herramientas, un sillón de oficina, artículos de papelería, micrófonos y hasta la comida que estaba en el altar del Día de Muertos.Por lo sucedido, llamaron a la Policía para que realizaran inspección de la escuela, teniendo que avisarles a los padres de familia para que no se alarmaran.Angélica Angulo lamentó que estas acciones continúen, pues no es la primera vez que sufren de robos, ya que en pandemia también fueron víctimas de este delito.“Nosotros ya somos clientes frecuentes de los robos, en lo que yo he estado de directora hemos tenido como cinco robos, los más recientes fueron durante la pandemia, entre el 2021 y este ciclo, en aquel entonces se robaron todo lo que es el herraje de la fontanería, fue vandalismo”, declaró.La directora, recordó que desde que se registró el primer hurto en el jardín de niños, pidieron ayuda a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), siendo rechazadas las solicitudes en reiteradas ocasiones, por lo que aseguró que el único opoyo con el que cuentan son las aportaciones de los padres de familia.“Al inicio del ciclo escolar nos habían prometido en el ayuntamiento que nos iban a apoyar, las autoridades estatales y la verdad no hemos recibido ningún tipo de apoyo, al inicio de este curso nuestra escuela se inundó y lo reportamos a Protección Civil y autoridades del ayuntamiento, pero hace dos días recibimos un oficio de que no somos candidatos a un programa. Yo no sé qué esperan que se caiga el edificio para que nos hagan caso”.Se dijo preocupada ya que por la pandemia COVID-19que obligó a las clases en línea, la matrícula disminuyó hasta un 30 por ciento debido a que muchos padres decidieron no inscribir a sus hijos, por lo que es más difícil reunir el dinero para adquirir los objetos robados.