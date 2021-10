Vuelven peregrinaciones al Santuario a la Virgen de Guadalupe en Orizaba

Este año de nueva cuenta se realizarán las peregrinaciones al santuario diocesano a la Virgen de Guadalupe que es en el templo de Santa María de Guadalupe La Concordia en Orizaba, al menos eso es lo que tiene prevista la iglesia católica hasta el momento.Hace un año no se pudieron recibir las peregrinaciones que se acostumbra lleguen a esta iglesia, hasta hace un par de años fueron más de 400 las que arribaron desde el 16 de noviembre y hasta el 16 de diciembre; sin embargo, por la pandemia el año pasado no pudo ser así.En entrevista el vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que este año ya se van a realizar; no obstante, se conservarán todas las medidas sanitarias y de prevención contra el COVID-19."Será con las medidas de prevención que son necesarias y supeditadas al color del semáforo, obviamente en el caso de que se incrementara el semáforo a rojo, pues seguramente se tomarían otras medidas".Finalmente acentuó que por el momento este año se retoman, según el santuario diocesano las organice.