Vuelven quejas por falta de insumos de protección para personal médico en Hospital Regional

Aproximadamente 16 galenos especialistas en Medicina Interna del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) del IMSS denunciaron que en este nosocomio están manejando pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19 en una misma área, tampoco se está haciendo en el servicio de urgencias la tomografía para conocer el estado del enfermo, además al personal ya no le otorgan los overoles que son parte del equipo de protección personal.



A través de un documento que circula en las redes, manifestaron su inconformidad porque fueron relegados a la atención y seguimiento a los pacientes asignados al módulo COVID-19 en quinto y sexto pisos, actividad efectuada sin consentimiento o conocimiento previo de las funciones que tienen que realizar.



Denunciaron que además deben atender a los pacientes con Coronavirus y tienen que seguir dando servicio en hospitalización y consulta externa.



"Iniciando los servicios de Neumología, Medicina Interna e Infectología desde marzo 2020, apoyando al servicio de urgencias y de forma posterior, relegando la atención prácticamente al conjunto del servicio de medicina interna por no contar con apoyo de las áreas quirúrgicas, urgencias o terapia intensiva en manera inicial".



Asimismo dijeron que al principio se les otorgó Equipo de Protección Personal (EPP) compuesto por: overol tipo Tyvek, mascarilla N95, 2 pares de botas desechables, 1 par de guantes de nitrilo, 2 pares de guantes quirúrgicos, careciendo de careta protectora en su inicio, por lo cual las compraron ellos y después al protestar y exigir que se les dotara fue que las obtuvieron.



Pero hoy de nueva cuenta se les está negando el apoyo de la dotación de overoles impermeables tipo Tyvek, quedando el EPP en forma incompleta.



"Sabemos que a pesar de estar disminuyendo los pacientes de COVID, la situación de infectocontagiosidad es impredecible. Se argumenta que no forma parte del EPP completo, sin embargo, esto se ha observado en estudios en los que, en el centro de trabajo, se cuenta con todos los insumos necesarios para la desinfección posterior a la atención de pacientes COVID, mismos que no se cuentan en esta unidad, ni alcohol, gel, jabón o sanitas en los módulos de lavado de manos en los pasillos".



Añadieron que si no se usan esos overoles y mascarillas N95 como parte del equipo de protección, el personal corre el riesgo de infectarse pero si se utiliza entonces disminuye el porcentaje de contagiados.



"De manera verbal e informal, se nos informa que ya no se nos brindará el equipo de protección personal completo, siendo que llevamos ya desde el mes de marzo con él y hasta el momento hemos podido trabajar seguros y con mínimo contagio en los compañeros, sin embargo, nos enteramos que el día 22 de septiembre el área de terapia intensiva, predominantemente el personal de enfermería de esa área, por no contar con el EPP completo tuvo negativa de ingresar. Sin embargo, enfermeras generales asistieron a la atención de los pacientes sin EPP completos. El día de hoy, al otorgarlo completo, las enfermeras de terapia retomaron sus actividades laborales con esa condición".



También dieron a conocer que ahora son subidos todos los pacientes sospechosos de COVID-19, sin realizarles previamente tomografía, ni hisopado nasal para el diagnóstico requerido de Coronavirus en el área de urgencias, donde previamente se realizaba.



"Se están ingresando pacientes COVID-19 y no COVID-19 juntos en el mismo módulo de quinto piso, así como que no contamos con los medicamentos necesarios para su atención completa en quinto piso de lo que ya se ha comentado previamente. Así como sigue sin haber área adecuada sanitizante antes del salir del área de Coronavirus".



Con todo esto que revelaron los médicos de Medicina Interna, aseguraron que sienten que se está vulnerando la carta de los derechos de los médicos que está en la ley general de salud.