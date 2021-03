Xalapa celebrará Semana Santa sin eventos masivos: Arquidiócesis

A un año de la pandemia COVID-19, las celebraciones de Semana Santa nuevamente serán con algunas restricciones, las procesiones en caravanas y las misas se realizarán a través de las redes sociales.



El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, explicó que la Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un período de ocho días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección pero que por la contingencia sanitaria, las actividades religiosas se han tenido que adaptar para protección de los feligreses.



Indicó que para el Domingo de Ramos, en la Catedral Metropolitana, se controlará el acceso y se permitirá tener de un 30 a 40 por ciento de aforo, en los horarios de 8:00, 12:30 y 18:00 horas.



"La celebración del Domingo de Ramos se hará al interior de los templos y se va a controlar el aforo, para que no sean eventos masivos y se proteja la distancia, se tome la temperatura y se use cubrebocas. Normalmente asisten un 30 o 40 por ciento de la capacidad de los templos".



Para el 31 de marzo, a las 11:00 horas, la Santa Misa Crismal se llevará a cabo de manera privada en el auditorio “Miguel Sainz”, en la cual dijo, participarán sacerdotes y dos laicos por parroquia.



El padre Suazo comentó que el Jueves Santo habrá una misa vespertina en punto de las 18:00 horas y ese día se concluirá con una procesión en autos con el Santísimo Sacramento, a las 20:00 horas.



"El Triduo Pascual, continuaremos con las normas sanitarias, cuidando el aforo. No se harán las procesiones, ni el Viacrucis ni la Procesión del Silencio, eso se hará en autos o de forma virtual. En el caso de las procesiones, las personas pueden observar desde casa cuando pasen los autos o también las pueden seguir en las plataformas".



Respecto al Viacrucis, detalló que dará inicio a las 10:30 horas con un recorrido en automóviles por las principales calles de la zona centro de la ciudad. Esta misma dinámica será para la procesión del silencio a las 20:00 horas, terminado con un rosario del pésame a la Virgen María a las 22:00 horas.



El Sábado de Gloria o Sábado Santo, el día de luto para los cristianos, se tiene contemplado realizar la solemne Vigilia Pascual a las 21:00 horas.



El Domingo de Resurrección, la Arquidiócesis tiene preparada dos celebraciones, una 12:30 y otra a las 18:00 horas, por lo que Suazo Reyes reiteró a los feligreses, seguir las actividades de Semana Santa por las redes sociales y las transmisiones televisivas por Radio y Televisión de Veracruz (RTV).