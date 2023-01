Xalapa, Córdoba y Veracruz, los municipios que más se les ordenó transparentar: IVAI

La comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez, afirmó que, en el 2022, los municipios a los que más se les ordenó transparentar y cumplir con entregar información fueron Xalapa, Córdoba y Veracruz.En la etapa de preguntas y respuestas, la comisionada fue cuestionada sobre aquellos ayuntamientos con más solicitudes de información que realizan los ciudadanos, pero, sobre todo, respecto a cuáles se les ha obligado más cumplir con transparentar.En ese sentido, precisó que los municipios más recurridos son Xalapa, Teocelo, Naolinco, Veracruz, Poza Rica, Tecolutla, Platón Sánchez, Nautla y Ayahualulco.No obstante, explicó que aquellos municipios más grandes, son los que suelen recibir más solicitudes de información y por ende más quejas y recursos de revisión.Por ello, entre los municipios que más cumplen con los recursos de revisión, donde se les ordena a cumplir están los de Platón Sánchez, Xalapa, Teocelo, Poza Rica, Tecolutla, Córdoba, Veracruz, Coyutla e Ixhuatlán de los Reyes.Respecto a las solicitudes en particular del ayuntamiento de Xalapa, comentó que durante el año 2022 le realizaron mil 132 solicitudes de información, y más de un centenar de recursos de revisión.La comisionada presidenta aclaró que, de dichos recursos, no en todos se obligó al ayuntamiento presidido por Ricardo Ahued Bardahuil a informar, pues ya lo había hecho, o se trataban de datos que no le correspondía entregar.En respuesta a las preguntas de las diputadas Marisol Ramírez Topete y Ruth Callejas Roldán, la comisionada presidenta del IVAI dio a conocer que, a partir de este año, se realizará el primer ranking de los 212 ayuntamientos, para saber cuál es el más transparente, donde se incluirán aspectos como su portal de transparencia, respuesta a los ciudadanos y nivel de cumplimiento a las resoluciones.