Xalapa lanza convocatoria para entregar Medalla Insurgente “María Teresa de Medina y Miranda”

Con el objetivo de impulsar acciones en favor de la igualdad y en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Xalapa, lanzó la segunda convocatoria para entregar la Medalla Insurgente “María Teresa de Medina y Miranda”.



La síndica única, Aurora Castillo Reyes, explicó la necesidad de seguir buscando la participación de quienes han destacado por su trabajo para visibilizar el papel de las mujeres en distintos ámbitos.



Castillo Reyes, comentó que las participantes deberán ser mayores de 18 años, no ser dirigentes de un partido político u ocupar un puesto de responsabilidad en su estructura; no ser candidatas a un puesto de elección popular, contar con trabajo en favor de los Derechos Humanos de las mujeres o de la igualdad de género, ya sea de forma individual o colectiva, destacar por ayudar a las mujeres en el trabajo comunitario o vecinal.



Además, deben acreditar residencia de tres años en Xalapa, a través de una constancia emitida por su Jefa o Jefe de Manzana y no haber recibido un reconocimiento anterior en la materia.



De acuerdo con la regidora María Consuelo Niembro Domínguez dijo, es importante reconocer a las mujeres que trabajan a favor de la igualdad desde sus diversos espacios.



Comentó que integrantes del Sistema Municipal para la Igualdad de Género y para una Vida Libre de Violencia, serán los encargados de designar a quienes harán la revisión de los expedientes que se reciban.



"La selección final, se dará a conocer el 22 de febrero de 2021. La entrega de la medalla se llevará a cabo el 8 de marzo de 2021, en el marco del Día Internacional de la Mujer".



Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, aseveró que este es un reconocimiento al quehacer y a las aportaciones de las mujeres a través de la figura de una xalapeña insurgente.



Los interesados, deberán entregar en sobre cerrado: Currículum Vitae, una semblanza de la participante y un texto libre de exposición de motivos, todo ello, en las instalaciones del IMMX ubicado en la calle Landero y Coss 36-42, colonia Centro.