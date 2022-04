Xalapa llegó a perderse de dinero federal sólo por no cumplir con trámites

La regidora Minerva Salcedo Baca lamentó que el Ayuntamiento de Xalapa haya dejado de recibir recursos para atacar los diversos rezagos que presenta la población capitalina por no haber hecho los trámites federales correspondientes e incluso internacionales.Tras la instalación del Consejo Municipal de Población, este viernes en la Sala de Cabildo, indicó que el no llevar a cabo este proceso daña la posibilidad de generar programas en favor de los xalapeños más vulnerables."Eso daña porque incluso son recursos hasta internacionales y federales por no hacer los trámites y eso es lo que vamos a hacer (a través del Consejo Municipal de Población)", aseguró.Salcedo Baca reiteró que en pláticas con la titular del Consejo Estatal de Población (COESPO), ella le dio a conocer las opciones de financiamiento a las cuales podría acceder el municipio."Ella sabe de posibilidades de programas hasta internacionales que no se bajan al Estado y a la capital porque no cubrimos, ni hacemos los trámites correspondientes. Este Consejo tiene esa intención (bajar los recursos que estén disponibles)", afirmó la edil priísta.Acotó que hay programas de infraestructura, ambientales, educativos, y de otros rubros, que se pueden llevar a cabo en Xalapa, si se hacen las gestiones correspondientes para bajar los recuerdos.Minerva Salcedo acotó que en todas las zonas de Xalapa hay problemas de falta de certeza jurídica en la propiedad de los predios que habitan muchas personas; además, precisó, la cuarta parte de la población no tiene acceso a la atención médica."Hay que atender ese problema, hay que atender el problema educativo, muchas escuelas en este periodo que no hubo clases también se vieron privadas de las instalaciones que ya tenían en condiciones para los niños. Conozco la Escuela América en la colonia Independencia completamente robada y los niños cómo van a regresar a clases", lamentó.Por eso comentó una vez más que el Consejo Municipal de Población debe buscar recursos para atender las necesidades sanitarias, educativas, de regularización de la tierra en colonias y de seguridad; así como coordinarse con todas las instituciones que ya están trabajando en esas materias."Para que se ataquen los problemas, se resuelvan y se puedan bajar programas federales", reafirmó la integrante de la Comuna Xalapeña.