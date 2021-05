Xalapa marchará este domingo contra el actual gobierno: Velasco Chedraui

El candidato de la coalición “Veracruz Va” a la presidencia municipal de Xalapa, David Velasco Chedraui, informó que se sumará este domingo a la marcha que más de 30 organizaciones civiles y la agrupación “Sí por México” organizan, para demostrar que no están de acuerdo con el actual gobierno morenista de la capital.



“Nos pusimos de acuerdo PAN, PRI y PRD, los tres partidos que conformamos la coalición, para asistir este domingo, en la esquina de Lucio y 20 de Noviembre y participar en la marcha Rescatemos Xalapa. Va a ser muy, muy importante que todos aquellos que están de acuerdo con el proyecto que nos acompañen para que las autoridades vean la fuerza y la voz de varios partidos y de muchos ciudadanos que ya no están de acuerdo con el actual gobierno”, destacó.



Dijo que se implementarán todas las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas y gel sanitizante, tal y como se ha venido haciendo durante toda la campaña, “porque lo importante es alzar la voz, porque Xalapa no sólo está mal, sino que cada vez estamos mucho peor y con esta manifestación estaremos mostrando la fuerza que tenemos al lado de los ciudadanos que nos respaldan en este proyecto para sacar a la Capital del abandono”.



Al caminar por la Avenida Camino Antiguo a Chiltoyac en la zona del Fraccionamiento Santa Fe Homex, David Velasco Chedraui insistió en las demandas de las y los xalapeños: la seguridad y el empleo.



“Estas son las dos principales necesidades de Xalapa. Hay una gran inseguridad. Ahí las autoridades tienen que meterle más, tiene que haber más rondines. Esa es otra queja de que poco se ve a la policía por esta zona. Normalmente se ve hacia el centro o hacia otras áreas de la Capital pero en las Congregaciones muy poco”, aseveró.



A unos días del cierre de su campaña, el candidato aliancista dijo que han sido días muy intensos; “el contacto que yo he tenido directamente con la gente nadie lo ha tenido. Eso juega un papel muy importante. La gente quiere comentarte sus problemas de viva voz, te lo quiere decir directo, quiere ser escuchada y esto nos ha permitido crecer en la preferencia de los electores”, concluyó.