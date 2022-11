Xalapa no cuenta con buenas instalaciones para el fútbol, lamenta equipo local

El equipo de fútbol Afautesa FC, que participaría en la United Premier Soccer Leauge MX, señaló que tuvo que moverse de Xalapa a Jalacingo ante la falta de espacios deportivos óptimos en la Capital veracruzana.“Es una lástima que por lo menos en la ciudad de Xalapa no haya instalaciones deportivas suficientes para desarrollar el deporte. Desde que se generó esta situación tan complicada que fue la pandemia creemos que la salud es un tema sumamente importante y más en los jóvenes”, comentó Lizardo Baldomar, director técnico y presidente del equipo.Asimismo, consideró que es muy importante la promoción del deporte y reprochó que en Xalapa no se cuente con una unidad deportiva en condiciones adecuadas.“Creemos que hay necesidad de instalaciones deportivas suficientes para poderlo llevar a cabo y las que hay no cumplen con los requerimientos que nos piden la liga para desarrollar el torneo como debe de ser, entonces tuvimos que movernos lamentablemente”, dijo.El director del equipo señaló que a pesar de la reactivación y facilitación del estadio Quirasco, esto no pudo ser posible debido a la magnitud del evento, así como los tiempos de utilización del estadio para otros eventos.“Para nosotros fue muy difícil la situación del estadio Quirasco que de alguna manera está en control del Instituto Mexicano del Seguro Social y que está a la expectativa de cualquier que pudiera surgir de nuevo por la pandemia”.En conferencia de prensa, Baldomar también anunció la próxima integración al equipo de Miguel Alejandro Calero, hijo del portero del Pachuca, Miguel Calero.“Es un joven que llega para sumarse como portero titular de nuestro equipo, consideramos que será un refuerzo muy interesante para esta temporada y que viene a darle mucha solidez. Estará llegando en una o dos semanas a Veracruz para integrarse completamente al equipo pero es ya oficial su contratación”, dijo Baldomar.Este equipo tuvo visorias en Apazapan, Teocelo, Coacoatzintla y en Xalapa, contando con jóvenes integrantes de Coatepec, Tuxtepec, del Puerto de Veracruz, Cardel, Rinconada, ente otros lugares, señalando que se abre la entrada a jóvenes de todo el Estado. Situación por la que instó el director a que los interesados en formar parte del torneo se acerquen a ellos a pesar de ya haber pasado la temporada de visorias.La United Premier Soccer Leauge MX, es la liga con la que se busca la exposición de jugadores mexicanos en el extranjero, especialmente con la liga americana. La pretemporada en la que participará este equipo iniciará este 6 de enero.