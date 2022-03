Xalapa perderá una curul en el Congreso a partir de las próximas votaciones

Xalapa dejará de ser la cabecera de dos distritos electorales federales, es decir, ya no tendrá dos representantes en el Congreso de la Unión; esto tras la recomposición de las demarcaciones comiciales que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE), y cuyo primer escenario fue presentado el pasado viernes 11 de marzo.Y es que, tras la pérdida de un distrito en Veracruz, que dejará de tener 20 y ahora tendrá 19, debido a que perdió peso en términos poblacionales respecto al total nacional; la Capital del Estado además sería la sede del distrito 19 y no de los distritos 08 (rural) o 10 (urbano), como se mantiene actualmente.Cabe aclarar que, en este primer borrador de la nueva geografía electoral de la Entidad, únicamente se fijaron los límites territoriales de cada demarcación, de las que salen los diputados al Congreso de la Unión, por lo que solamente se determinaron los municipios que las componen, más no así donde se asentará el Junta Distrital del INE respectiva.Aunque al tener ahora un sólo distrito, compuesto por el total del territorio del municipio, Xalapa obviamente será la cabecera del Distrito 19; lo cual podría variar en otros como Veracruz Puerto o Coatzacoalcos, que también conservan hasta hoy dos distritos y mayor cantidad de habitantes como para conformar uno solo.A continuación, se detallan los municipios que contendría cada distrito electoral federal de Veracruz y que se usarán para las elecciones de los integrantes de la Cámara Baja de los años 2024, 2027 y 2030.- Distrito 01: Manlio Fabio Altamirano, Medellín De Bravo, Paso Del Macho, Sochiapa, Soledad De Doblado, Tepatlaxco, Tlacotepec De Mejía, Zentla, Atoyac, Carrillo Puerto, Comapa, Cotaxtla, Cuitláhuac, Camarón De Tejeda, Huatusco, Ixhuatlán Del Café, y Jamapa.- Distrito 02: Moloacán, Nanchital De Lázaro Cardenas Del Río, Agua Dulce, Coatzacoalcos (una parte de su territorio), e Ixhuatlán Del Sureste.- Distrito 03: Maltrata, Mixtla De Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Rafael Delgado, Los Reyes, San Andrés Tenejapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Tequila, Texhuacan, Tezonapa, Tlaquilpa, Tlilapan, Aquila, Xoxocotla, Astacinga, Zongolica, 21. Atlahuilco, Camerino Z. Mendoza, Coetzala, Cuichapa, Acultzingo y Magdalena.- Distrito 04: Minatitlán, Oluta, Oteapan, Texistepec, Zaragoza, Uxpanapa, Las Choapas, Hidalgotitlán, Jáltipan, y Jesús Carranza.- Distrito 05: Mariano Escobedo, Orizaba, La Perla, Río Blanco, Tomatlán, Atzacan, Calcahualco, Coscomatepec, Chocamán, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, y Alpatláhuac.- Distrito 06: Alvarado, Otatitlán, Amatitlán, Saltabarranca, José Azueta, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tuxtilla, Tres Valles, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Acula, Chacaltianguis, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, y Lerdo de Tejada.- Distrito 07: Acajete, Las Minas, Perote, Rafael Lucio, Las Vigas de Ramírez, Tatatila, Teocelo, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Villa Aldama, Xico, Ayahualulco, Banderilla, Coacoatzintla, Coatepec, Cosautlán De Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, y Jilotepec.- Distrito 08: Alto Lucero De Gutiérrez Barrios, Miahuatlán, Naolinco, Paso De Ovejas, Puente Nacional, Tenampa, Tepetlán, La Antigua, Apazapan, Tonayán, Totutla, Úrsulo Galván, Vega De Alatorre, Yecuatla, Acatlán, Tlaltetela, Actopan, Colipa, Chiconquiaco, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Juchique de Ferrer, y Landero y Coss.- Distrito 09: Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soteapan, Ángel R. Cabada, Tatahuicapan De Juárez, Catemaco, y Hueyapan de Ocampo.- Distrito 10: Martínez De La Torre, Altotonga, Misantla, Nautla, Tenochtitlán, Tlapacoyan, San Rafael, Atzalan, y Jalacingo.- Distrito 11: Playa Vicente, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco, Santiago Sochiapan, Acayucan, Cosoleacaque, Chinameca, Isla, y Juan Rodriguez Clara.- Distrito 12: Amatlán de los Reyes, Yanga, Córdoba, Fortín e Ixtaczoquitlán.- Distrito 13: Veracruz Puerto (una pequeña parte de su territorio) y Boca del Río.- Distrito 14: Veracruz Puerto (la mayor parte de su territorio).- Distrito 15: Poza Rica De Hidalgo, Tihuatlán, y Tuxpan.- Distrito 16: Mecatlán, Papantla, Tecolutla, Zozocolco de Hidalgo, Cazones de Herrera, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, y Gutiérrez Zamora.- Distrito 17: Naranjos Amatlán, Tamiahua, Tancoco, Tepetzintla, Texcatepec, Tlachichilco, Zacualpan, Zontecomatlán, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Huayacocotla, Ilamatlán, Álamo Temapache, Ixhuatlán de Madero, y Tamalín (Oriente).- Distrito 18: Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto, Tantima, Tantoyuca, Tempoal, El Higo, Citlaltépetl, Chalma, Chiconamel, Chontla, Ixcatepec, Chiconamel Oriente, y Tamalín Norte.- Distrito 19: Xalapa.