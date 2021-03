Xalapa “podría ser la próxima” en recibir vacunas, anuncia Gobernador

Tras el Puerto de Veracruz, de llegar las dosis requeridas, Xalapa sería la próxima ciudad en recibir vacunas contra COVID para adultos mayores, anunció el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al relevar que ya se trabaja en la logística.



“Estamos planeando ya la ciudad de Xalapa, todavía no están las vacunas pero ya nos anunciaron que va a venir un lote grande, entonces con los mismo criterios que garanticen a todos los adultos es que Xalapa podría ser la próxima”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.



El Mandatario detalló que en la Capital también se comenzaría con las personas cuyo apellido inicie con la “A” a la “E” y aclaró que las tareas de vacunación iniciarán en la Capital cuando se reciba un lote que garantice las dosis para todos los adultos mayores de 60 años.



“Si la recibimos mañana, se hace la logística según el tamaño del lote y tenemos alternativas, tenemos Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Boca del Río y Orizaba, dependiendo del lote decidiríamos los lugares (…)”.



“Xalapa va a ser de acuerdo con el lote que llegue, es decir, solamente si el lote es suficiente para Xalapa, haremos Xalapa, de esa manera garantizamos que a todos les toque”, dijo.



García Jiménez reiteró que por ahora no hay fecha específica para la Capital y de llegar menos dosis a las esperadas por parte de la farmacéutica Pfizer, el lote se dividiría en dos: una parte para Poza Rica y la otra para Córdoba o Boca del Río.



“Lo que nosotros tenemos es la información de la Federación de un número de vacunas que va a llegar de Pfizer, que es un numero muy grande y que nos preparáramos para ver qué ciudad podría ser la siguiente”, dijo al no detallar el número de vacunas que llegaría.



Asimismo, el Gobernador expuso que en su momento se dará a conocer la ubicación de los módulos de vacunación para que la población ubique el que le corresponda.



“El Plan de Vacunación para Xalapa es el siguiente: Día 1: A-E, Día 2: F-J, Día 3: K-O, Día 4: P-T, Día 5: U-Z, Días 6, 7 y 8: Personas que por alguna incapacidad o enfermedad no puedan salir de su domicilio. Día 9 y 10: Personas que se les haya pasado el día que les correspondía. Estén muy pendientes”, detalló.



Asimismo, reiteró que este miércoles continúa la aplicación de las vacunas en el puerto de Veracruz, mientras que, para la Capital y otras ciudades definirán el día de inicio.



Por otra parte, García Jiménez fue claro al mencionar que las personas que por alguna razón no pudieron vacunarse el día que les correspondía en Veracruz, podrán hacerlo los días 17 y 18 del presente mes.



“Continúa la vacunación en el Puerto de Veracruz. Les recordamos que quienes se les haya pasado o por alguna razón les tocaba ayer y no pudieron vacunarse, podrán asistir el día miércoles 17 y jueves 18 de marzo. Hoy seguimos con los adultos mayores cuyo primer apellido empieza con alguna de las letras de la F a la J”, concluyó.