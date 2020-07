Xalapa prepara reforma para evitar que empeños comercialicen artículos robados

Con el fin de garantizar que los ciudadanos adquieran artículos en los empeños que aseguren no ser de dudosa procedencia, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa prepara un proyecto de ley para una posible reforma que proteja tanto a estos establecimientos como a la población.



"Estamos por presentar un proyecto de ley a las instancias correspondientes para poder hacer una reforma para proteger a los ciudadanos en cuanto al robo de estos bienes", indicó el director de la Policía Municipal, Francisco Felipe Villa Campa.



Destacó que buscan estructurar los mecanismos y protocolos en las casas de empeño y con ello, garantizar que estos establecimientos no sean víctimas también.



"Prácticamente es un negocio y ellos están trabajando conforme a la ley, ellos están dentro del marco legal, lo que sí tenemos que hacer es darles herramientas para que las personas que delinquen no lleven los bienes a la casa de empeño".



Mencionó que dicho proyecto cumpliría con la finalidad de "cortar el camino" a los ladrones y a su vez, garantizar que los xalapeños no adquieran algo robado.



El funcionario municipal señaló que lo anterior se basa en el método que realizaron, en el cual acudieron a comprar un celular a una casa de empeño, donde se observó que la mayoría de teléfonos con sistema Android, sólo se entregan con un documento con las características del equipo y no con factura o algo que compruebe el proceder de este artículo de manera legal.



"Bajo esa circunstancia, podemos observar que es muy fácil que, en algún momento, un artículo que sea producto de robo, lo lleven a empeñar y dado no te piden mayor requisito que tu credencial del INE no hay manera de comprobar si la persona es el dueño legítimo", concluyó.