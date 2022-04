Xalapa repetirá elecciones de agentes en El Castillo y 6 de Enero

Las elecciones de agentes municipales de las Congregaciones de El Castillo y 6 de Enero se repetirán, aunque todavía no hay una fecha definida para la celebración de los nuevos comicios.Así lo acordaron los candidatos propietarios a estos cargos auxiliares del Ayuntamiento con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien esta tarde los recibió en su despacho y escuchó la solicitud de que el proceso electivo se realizará nuevamente."Tuvimos una plática con el Alcalde, acordaron nuestras peticiones, se va a hacer una nueva elección, va a haber algunos cambios, se está pidiendo una lista nominal como tal, hay un compromiso de él con nosotros de que se va a tomar a efectos esa lista nominal", indicó Gilberto Córdoba Espinosa, contendiente por El Castillo.Además, añadió que el munícipe se comprometió a atender otro de los requerimientos de que en la boleta electoral aparezca también la foto de los candidatos suplentes, junto a la de los propietarios."Lo van a tomar en consideración, al igual que en las mesas receptoras queremos que los que estén ahí sean personas 100% de las congregaciones y que no tenga metidas las manos al Ayuntamiento", agregó Córdoba Espinosa.Al retirarse del Palacio Municipal y en compañía de otros aspirantes, afirmó que se iba "con un buen sabor de boca de parte del Alcalde, quedamos satisfechos y esperamos seguir reuniéndonos con él para ir afinando los detalles y que se vuelvan a hacer unas elecciones limpias y apegadas a la legalidad".Acotó que por el momento no se tiene una fecha específica para convocar a los habitantes a las urnas, aunque estimó que pudiera tomar 15 días para que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resuelva las impugnaciones y ordene repetir los comicios en El Castillo y 6 de Enero."Probablemente 15 días, después de Semana Santa podríamos de tener una fecha exacta, -la repetición de las elecciones- nada más son para El Castillo y 6 de Enero, somos los que estuvimos ahí con él, en las demás al parecer todo estuvo bien", comentó.