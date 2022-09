Xalapa requiere un plan de transporte metropolitano integral : Alcalde

Aunque consideró que "sería lo ideal" modernizar el transporte público en la Capital veracruzana, actualmente calificado por especialistas en movilidad, funcionarios, usuarios y empresarios como "obsoleto" e "inservible", el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, señaló que es algo que se debe revisar con la Dirección General de Transporte del Estado, ya que el otorgamiento de las concesiones a los operarios del servicio urbano no es de competencia municipal. También habló que se necesita un programa integral metropolitano para dar el servicio de transporte.No obstante, aseguró que trabajan coordinadamente con las autoridades de esta dependencia y de la Policía para revisar el cumplimiento de la normativa en cuanto a la antigüedad máxima que deben tener los camiones (no deben sobrepasar los 15 años), y que la no aplicación de la misma ha sido definida como una omisión por parte estudiosos y activistas en movilidad sustentable."Como municipio no manejamos esa situación, pero es bueno que se vayan reponiendo (las unidades de transporte público) no nada más aquí, hay en todo el país, en la Ciudad de México, en Veracruz, hay la necesidad, la economía y el incremento (...) Ahora ya no hay ni vehículos, ahorita aunque quisieras no hay agencias que te cumplan las cantidades de vehículos que se requieren", precisó en la entrevista.Al ser cuestionado sobre la necesidad de que Xalapa cuente con un transporte público masivo y articulado, como lo tienen otras capitales de estados como Puebla o Querétaro o la Ciudad de México, Ahued Bardahuil indicó que al ser una zona metropolitana, en la ciudad hay camiones que ofrecen el servicio "masivo" y también otros que vienen de los municipios conurbados o cercanos."Abarcan los servicios tanto de Tlalnelhuayocan, Coatepec, Banderilla, Xico, Teocelo, Emiliano Zapata, ya es una zona metropolitana, aquí habría que hacer un programa integral metropolitano para dar los servicios que se requieran en un tema de transporte actual, moderno y demás y yo creo que se va a dar", aseveró el munícipe capitalino.Al asegurar que sabe que Xalapa lo requiere y que se tiene que trabajar con intensidad en ese tema, recordó que una de las cosas que ahora marca la normatividad además de la movilidad en materia de transporte público es la de los ciudadanos."Hoy la norma nos indica que tenemos que hacer mejores banquetas, zonas de estacionamiento, zonas peatonales adecuadas para el tránsito de los menores de edad y las personas adultas mayores", detalló Ricardo Ahued.En ese sentido y ante la oposición que han manifestado algunos vecinos por la ampliación de las aceras en las calles del centro capitalino, la máxima autoridad municipal sostuvo que han socializado con ellos la nueva medida para que entiendan que se tratan de las nuevas directrices de movilidad.