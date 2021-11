Xalapa tiene nuevo Programa de Ordenamiento Territorial

El Cabildo de Xalapa actualizó el Programa de Reordenamiento Territorial para la Ciudad, mismo que data de 1958 y que desde entonces sólo se había actualizado una vez, en el 2004.Previo a la aprobación del nuevo documento, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero indicó que la capital veracruzana ha crecido de manera acelerada en cuanto a su superficie, no siempre de la forma adecuada y considerando los paisajes que la componen."Es la base de la preocupación que tienen muchos ciudadanos de la Capital, Xalapa cuenta con uno de los paisajes más bonitos del país porque estamos en medio de un bosque de niebla, es uno de los sistemas ecológicos más extraordinarios", destacó.Rodríguez Herrero apuntó que este espacio alberga gran cantidad de biodiversidad y riqueza de agua, al estar ubicada en el corazón de dos cuencas hídricas que son fundamentales en la vida de Veracruz: la del Río Actopan y la del Río Los Pescados.Por ello insistió que se debe cuidar mucho la forma en que crece el territorio urbano para no lastimar el paisaje y la riqueza ecológica e hídrica con que cuenta la "Atenas Veracruzana"."La demanda ciudadana de actualizar nuestro Programa de Ordenamiento Territorial está siendo satisfecha", externó al resaltar el apoyo que ha recibido el Ayuntamiento del Instituto Nacional de Ecología que años atrás había elaborado este mismo documento para la Región Capital."Este programa ha sido un obsequio del Instituto Nacional de Ecología para todos los municipios de esta región, para que aprendamos a cuidar la riqueza ecológica que tenemos", añadió el Edil, quien apuntó que este documento fue avalado por las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) Federal y de Desarrollo Social (SEDESOL) Estatal."Es un documento sumamente importante porque nos ayuda a que nuestra ciudad crezca de una manera ordenada, nos va a permitir tener un horizonte en los próximos años de hacia dónde es posible crecer, cómo hacerlo y cómo cuidar los ecosistemas que nos rodean, cómo cuidar el agua y los paisajes en que se sustenta nuestra agricultura no resulten afectados", reiteró el munícipe.