Xalapa. Un municipio en pobreza

En Xalapa una gran parte de la población se encuentran en situación de pobreza. De acuerdo al más reciente informe publicado por la Secretaría del Bienestar, un total de 183,199 personas que habitan en este municipio son pobres. Es decir, son personas que su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias y tienen cuando menos una carencia social (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación). Esto significa que 37.5% de la población total del municipio es pobre.Una cantidad ligeramente menor es la población que se encuentra considerada vulnerable por carencias, es decir, que tienen una o más carencias sociales, pero su ingreso es superior a la línea de bienestar. En este caso se trata de 137,766 personas. Esto representa el 28.2% de la población total de Xalapa.Al analizar en mayor detalle las carencias que enfrenta la población xalapeña se observa una situación sumamente adversa en aspectos fundamentales del bienestar. En primer lugar, destaca el hecho de que un total de 257,944 personas sufren carencia por acceso a la seguridad social. Esto significa que el 52.8% de la población total carece de los medios para garantizar la subsistencia ante eventualidades como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas como la vejez y el embarazo. Es decir, no tiene acceso a ningún tipo de pensión, ni jubilación.Asimismo, un total de 117,736 personas sufren de carencia por acceso a los servicios de salud. Esto es, 24% de la población total no cuenta con adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que preste servicios médicos.También se observa que 90,867 personas tienen carencia por acceso a la alimentación. Esto significa que 18.6% de la población total sufren inseguridad alimentaria, es decir, pasan hambre por no poder satisfacer su alimentación diaria en la cantidad y calidad necesaria.Por último, destaca que 67.906 personas se encuentran de rezago educativo. Esto es, el 13.9% de la población total no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.