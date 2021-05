Xalapa ve en RSP opción distinta, ya no más “de lo mismo”: Itzel Jurado

Los y las xalapeños distinguen en Redes Sociales Progresistas (RSP) una verdadera opción de gobierno para la Capital, y no una dosis de “más de lo mismo”, admitió la candidata a la presidencia municipal de Xalapa Itzel Jurado Ortiz.



Al cumplir 18 días en campaña, el camino del triunfo de Itzel Jurado incluye un recorrido por más de 100 colonias xalapeños en donde la abanderada compartió y convenció con sus propuestas de una ciudad mejor y verdaderamente eficiente.



Y es que los propios ciudadanos y ciudadanas le han hecho ver a Itzel Jurado que el fundamento de las alianzas entre partidos es el terror a la derrota y no el valor de terminar con el rezago de Xalapa.



“Nos llena de alegría que la gente ubica que las alianzas han sido por miedo a perder y no por las propuestas que requiere la ciudadanía”, dijo Itzel Jurado al realizar un recorrido por calles de Xalapa, al lado de la delegada en Veracruz de RSP Elizabeth Morales y el dirigente estatal del Partido Antonio Lagunes Toral.



Y a diferencia de los demás candidatos que organizan marchas en medio del desorden y la improvisación, Itzel Jurado dialoga con todos los y las xalapeños que se encuentra a su paso y quienes les hacen ver que no quieren lo mismo de siempre, sino una opción diferente.



“A los aliancistas no los une el amor a Xalapa y los xalapeños, los une el espanto que tiene de perder el poder” finalizó la candidata.