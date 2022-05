Xalapa vive la “peor crisis en 14 años” por falta de agua; no hay plan ante escasez

Por ahora, el Ayuntamiento de Xalapa no contempla un proyecto de una nueva fuente de abastecimiento de agua para la ciudad, comentó el alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil y es que apuntó que todas "están agotadas".Dijo que para poder acceder al vital líquido desde otro punto, se requiere de una concesión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cual el municipio no tiene actualmente, por lo que reiteró su llamado a la ciudadanía a ser responsable con el uso que le da al recurso hídrico."El asunto es que si tuviéramos alguna autorización con alguna fuente de concesión de CONAGUA, ahorita no hay, ya están agotadas todas, tenemos que cuidar el agua, ser responsables, el agua que llega es suficiente pero tenemos que entender que tenemos que cuidarla", manifestó.En la entrevista acotó que si se encontrara otra fuente posible de acceso al agua para la Capital, "sería extraordinario porque cada vez es mayor la demanda y es la misma fuente de ingreso de agua".Resaltó que las precipitaciones de los últimos días han favorecido el incremento de los niveles de los ríos y con ello hacer frente a la crisis de abasto que sufre Xalapa, que ha obligado a fuertes tandeos."Nos ayudó mucho la lluvia, en El Castillo subió bien, en el Pixquiac también, esperemos que estos días llueva más porque los tanques empezaron a recobrar parte para que la distribución sea mejor, es la peor crisis de los últimos 14 años en cuanto a estas fechas", alertó.La máxima autoridad capitalina aseveró que se están atendiendo las quejas ciudadanas por falta del servicio y agregó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) suministra pipas a los lugares donde el racionamiento ha sido mayor."Hemos atendido todo lo que nos piden en las colonias cuando se necesitan más pipas y pronto con la lluvia yo creo que vamos a solucionar", puntualizó.